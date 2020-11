Rakuten: Våra 5G-kunder gör av med 11 Gbyte per dag

Den japanska operatören Rakuten, som bygger mobilnät baserat på Open RAN, hävdadar att deras 5G-abonnenter gör av med 11,5 Gbyte per dag, skriver sajten 5Gworldpro.

Siffran får tas med en nypa salt. Rakuten öppnade sitt 5G-nät för mindre än två månader sedan och det har fortfarande begränsad täckning. Det var under en pressträff under förra veckan som företagets teknikchef Tareq Amin sade att 5G-användarna gjorde av med 11,5 Gbyte per dag vilket skulle ge uppåt 350 Gbyte per månad.

Han förklarade dock inte vad som genererar den enorma trafiken eller hur många 5G-abonnenter företaget har.

Som jämförelse förbrukar Rakutens 4G-abonnneter 15 Gbyte per månad medan den genomsnittliga användaren i Japan ligger på 5 Gbyte per månad. Rakuten lanserade sitt 4G-nät så sent som i april.