Enklare att använda lödbara moduler

Avnetägda Tria Technologies har lanserat en utvecklingsplattform som gör det enklare att konstruera inbyggda system med lödbara datormoduler enligt OSM-standarden. Plattformen gör det möjligt att testa gränssnitt och utveckla programvara redan innan det applikationsspecifika bärarkortet är färdigt.

OSM (Open Standard Module) är en standard för kompakta datormoduler som löds direkt på bärarkortet i stället för att anslutas via kontaktdon. Det gör det möjligt att minska såväl storleken som tillverkningskostnaden för inbyggda system, framför allt vid större produktionsvolymer.

Den nya utvecklingsplattformen OSM-SB-EP5 stöder Trias OSM-moduler i tre storlekar (Size-S, Size-M och Size-L). Tanken är att konstruktörer ska kunna utvärdera olika systemarkitekturer, verifiera applikationskrav och ta fram fungerande prototyper på en gemensam hårdvaruplattform.

Bland gränssnitten finns gigabit Ethernet, USB, CAN FD, RS-485, MIPI CSI-2 för kameror samt bildskärmsgränssnitt. En M.2-plats gör det också möjligt att utvärdera trådlös kommunikation via wifi, Bluetooth och mobilnät.

Utvecklingsplattformen kan dessutom fungera som referenskonstruktion för kundspecifika bärarkort. Genom att återanvända redan verifierade gränssnittslösningar kan konstruktörerna minska utvecklingsarbetet och risken för konstruktionsfel.

Typiska tillämpningar är industriell IoT, edge-AI, robotik och inbyggda visionsystem. Mera information hittar du här.