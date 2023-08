Mouser: Vi har lagt grunden för en långsiktig tillväxt

Det har varit ett par svåra år för den globala ekonomin – först med pandemin, sedan problem med leveranskedjorna och nu inflationstrycket med skenande levnadskostnader. Vi har fortfarande utmaningar framför oss och många analytiker förutspår därför en avmattning av tillväxten totalt sett när de globala ekonomierna backar och inflationstrycket fortsätter att vara högt.

Komponentbranschen har dock visat sig vara anmärkningsvärt motståndskraftig under oförutsägbara tider, och vi förväntar oss att se en stadig tillväxt under hela året på grund av fortsatt global efterfrågan på halvledare och andra komponenter.

På Mouser räknar vi med vi en tillväxt på 5 till 10 procent globalt när kunderna fortsätter att utvecklas inom industriautomation, smarta hem och fabriker, inom AI, robotik, hälsovård och bärbara produkter.



Som specialiserad på komponenter till nya produkter (New Product Introduction – NPI) kommer den största utmaningen för oss att vara att hålla jämna steg med efterfrågan och ha tillräckligt mycket på lager.



Många av den globala försörjningskedjans problem som uppstått under pandemin har börjat lätta, men vissa produkter, som vissa typer av halvledare, har fortfarande längre ledtider. På Mouser har vi lagt ner mycket tid, ansträngning och resurser på att bygga upp lager och hitta nya leverantörer för att utöka vår produktportfölj. Vid det här laget har vi komponenter för över 1,8 miljarder dollar på lager och fortsätter att fylla på. Bara under 2022 lanserade vi mer än 53 000 nya artikelnummer redo för leverans. Kunder kan söka efter mer än 6,8 miljoner produkter på mouser.com, så vi är väl positionerade för att säkerställa att kunderna kan få vad de vill, när de vill, för att driva innovation.



Genom att fortsätta satsa på ett brett produktutbud förväntar vi oss en tillväxt på 5 till 10 procent under 2023 efter fjolårets års starka globala tillväxt på 25 procent.



Att ha fler produkter på lager kräver mer utrymme vilket var en viktig faktor bakom beslutet att avsevärt utöka vårt globala huvudkontor och distributionscenter söder om Dallas-Fort Worth, Texas, USA. Vi påbörjade nyligen bygget av en 38 000 kvadratmeter stor och toppmodern. Den får en planlösning med tre våningar, avancerad automation och en inglasad bro som kommer att ansluta till den befintliga distributionscentralen. När den är färdig kommer Mousers 31 hektar stora globala huvudkontor och distributionscenter att ha nästan 140 000 kvadratmeter byggnadsyta. Det gör det möjligt att fortsätta möta verksamhetens behov långt in i nästa decennium. Det har också gjorts andra infrastrukturinvesteringar – i synnerhet en ny kundtjänstbyggnad vid vårt huvudkontor som helt och hållet ägnas åt kundservice och support.



Automatisering blir allt viktigare för e-handelsorganisationer, det gäller hela vägen från ordermottagning och varuplockning till leveranserna. Även om införandet av den senaste automatiseringen främst ger ökad effektivitet, produktivitet, noggrannhet och hastighet leder den också till en mer hållbar drift och förbättrad kundnöjdhet. Vi har installerat 138 vertikala lagerautomater (VLM) i vårt distributionscenter – vilket representerar den största VLM-installationen i världen. Dessa beskrivs bäst som gigantiska vertikala arkivskåp, kompletta med hyllor och en automatisk plockning, och används för att föra komponenterna till den anställdes arbetsstation. Detta ökar effektiviteten, minskar kravet på golvyta plus att det kan minska en anställds gångtid med 45 procent eller mer. Förutom VLM-installationen drar distributionscentret också nytta av flera Ultipack- och I-Pack-maskiner – ett sofistikerat automatiserat system för försegling och märkning av försändelser som kan hantera upp till 14 beställningar per minut – samt en OPEX Perfect Pick system som organiserar paketen liksom ett AutoStore-system som använder små robotar för att hantera paket och placera dem i rätt behållare.



Automatiseringen kommer inte att göra personalen överflödig, den gör så att våra medarbetare kan arbeta smartare. Männi­skor kommer alltid att vara en central del av verksamheten på grund av vår specialitet i att leverera enstaka komponenter och små till medelstora kvantiteter. Många komponenter måste fortfarande hanteras för hand. Våra anläggningar fungerar mest effektivt när det finns en sömlös interaktion mellan människor och teknik. På Mouser växer och anställer vi människor för nya och spännande roller. Under de senaste fem åren har vi nästan fördubblat vår globala personalstyrka. Under 2017 hade vi 1 843 anställda; i april 2023 har vi nästan 4 000 anställda.



Det har skett betydande expansioner i EMEA, med utökade anläggningar på platser som Sverige, Storbritannien och Polen. Vi har nu cirka 240 anställda i EMEA.



Dessutom har vi investerat i onlinemiljön för att öka kundnöjdheten. Onlineverktyg är avgörande för att hjälpa kunder att göra välgrundade val. Hos oss inkluderar det FORTE, Intelligent BOM Tool, orderautomationsresurser och ett omfattande ECAD-designbibliotek. Vår webbsida med tjänster, verktyg och hjälpcenter har utvecklats för att låta kunderna se och spåra beställningar, be om teknisk support och datablad, göra beställningar via API eller EDI. Dessa delar av webbplatsen tillhandahåller också viktiga resurser för design och ingenjörsarbete såväl som för offerter och inköp. Vidare finns massvis med tekniska artiklar och videor som ger kunderna den insikt de behöver för att fatta rätt beslut.



Om jag ska sammanfatta så förväntar jag mig tillväxt inom alla områden under 2023. Industrisektorn fortsätter att vara en toppmarknad för oss men andra områden växer snabbt. Ta bilindustrin till exempel. Elektrifiering och digitalisering är stort nu och vi kommer att fortsätta se mer innovation. Det kommer dock inte att begränsas till de stora OEM-företagen. Det kommer att ske en mer distribuerad utveckling av elteknik när även mindre leverantörer kommer med innovativa produkter – inte bara för fordonstillämpningar utan också för andra transportformer.



Det andra området som kommer att fortsätta växa är hälso- och sjukvården. Detta är till övervägande del en sektor med låga volymer och högt värde. Det mesta av utvecklingen skapar ett behov av högkvalitativ märkeselektronik. Utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster utvecklas också. Fjärrkonsultationer blir allt vanligare och bärbara enheter som kan känna av och övervaka vitala data har blivit en del av vår vardag.