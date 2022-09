Vanliga programmeringsfel som Rust eliminerar

Rust – det nya robusta språket

IoT har blivit det främsta tillämpningsområdet för det nya språket Rust, som erbjuder en kombination av ett modernt programmeringsspråk, bra prestanda och hög säkerhet. Enligt en färsk undersökning är Rust det snabbast växande programmeringsspråket.

Rust skapades med målet att få ett modernt programmeringsspråk som löser många av de problem som finns i äldre språk som C och C++. Själva namnet är en sammandragning av ordet ”robust” och en av grundidéerna är just att eliminera potentiella fel redan vid kompileringen. Framför allt handlar det om fel som rör minneshanteringen (se faktaruta). Detta är viktigt – enligt Microsoft står fel som har med minneshanteringen att göra för cirka 70 procent av alla säkerhetskritiska fel.

Säkerheten i Rust ­kommer varken på bekostnad av prestanda eller storleken på det kompilerade programmet. Till skillnad från dynamiska språk som Javascript och Python, eller språk som kompileras till en virtuell maskin som Java, så kompileras Rust-program direkt till maskinkod på samma sätt som C-program. I praktiken är C och Rust ganska likvärdiga prestandamässigt, vilket gör att Rust kan användas för program som av prestanda- eller utrymmesskäl annars skulle ha skrivits i C. Men det innehåller också funktioner som gör det användbart i situationer där man annars skulle ha använt högnivåspråk som Go, Java eller Javascript, till exempel som back-end i webb­tillämpningar. Många anser därför att Rust har potential att bli ett brett använt språk.

Rust kom ut i sin första stabila version (1.0) 2015 och har sedan 2016 varje år toppat programmerar-communityt Stackoverflows årliga enkätfråga om “most loved language”. Språket kom från början från Mozilla Foundation och utvecklingen drivs nu som ­öppen källkod av Rust Foundation, som i sin tur stöds av en rad stora teknikföretag som ­Amazon, Google och Microsoft.

Enligt undersökningen ”Developer Nation” från Slashdata är Rust det språk som ökat mest i användning de senaste två åren, från 0,6 miljoner till 2,2 miljoner användare i början av 2022. Enligt undersökningen är Rust mest använt för tillämpningar inom IoT samt Augmented Reality och Virtual Reality (AR/VR).

Det faktum att gruppen användare växer är viktigt för att ett språk ska nå framgång. Om det finns många användare kommer det också att finnas många bibliotek och anpassningar för verktyg, som i sin tur gör det lättare att använda språket. Men inte minst är det också viktigt att det finns utvecklare som kan språket, om företag ska våga satsa på att utveckla större system i det. Man vill inte bli sittande med ett system som är skrivet i ett aldrig så fiffigt språk om det inte går att rekrytera kunniga utvecklare.

Att använda Rust för IoT-tillämpningar är också naturligt: inte bara är språket lika snabbt som C, utan det är också nästan lika minnessnålt, vilket är viktigt speciellt i små system med begränsade resurser. Eftersom det både blir dyrt och svårt att rätta fel när koden väl kommit ut i en produkt som finns hos slutkonsumenten är det viktigt att felen är få.

Rust i Linux-kärnan

Just eftersom Rust både är maskinnära och minnessäkert passar det bra i en operativsystemskärna. Linux-kärnan har experimentellt stöd för att skriva kod i Rust. I juni i år sa Linux-grundaren Linus Torvalds att Rust-stöd kommer i den reguljära versionen av Linux, troligen i produktionsversionen av Linux 6.0 av Linuxkärnan, som troligen kommer ut under hösten 2022.

Microsoft har undersökt möjligheterna att använda Rust i delar av Windows. För några år sedan meddelade man att man börjat använda Rust i en icke-namngiven del av Windows, och att det hade fungerat väl. Microsofts utvecklingsverktyg Visual Studio Code har också stöd för Rust.

Bland realtidsoperationsystem (RTOS) är stödet för Rust fortfarande begränsat. Enligt sajten Are We RTOS yet finns det 12 RTOS-projekt som påbörjat stöd för Rust, varav de flesta befinner sig i en väldigt tidig utvecklingsfas.

Certifierade system

Om ett affärssystem fallerar kan kostnaderna bli stora. Men om det blir fel i ett system för flyg, självkörande fordon eller medicinsk teknik kan människor dö. För den typen av system ställs därför mycket högre krav. Beroende på hur känslig tillämpningen är kan man behöva certifiera hela kedjan från insamling av krav till leverans av färdig produkt. Ett viktigt steg i detta är att certifiera kompilatorn.

Idag finns det ingen certifierad kompilator för Rust, men ­Ferrous Systems har börjat utveckla Ferrocene, som har en fullt certifierad Rust-kompilator som mål. Ferrous Systems har under 2022 fått med med Adacore i det samarbetet. Adacore utvecklar bland annat Ada-kompilatorer och målet är att mot slutet av 2022 få Rust att uppfylla standarden ASIL-D, en säkerhetsklassning av system för fordon.

Rust i praktiken

Hur fungerar det att använda Rust i ett befintligt system? Vi har pratat med en senior ingenjör vid ett internationellt teknikföretag i Stockholm:

– Vi har ett stort system som av prestandaskäl huvudsakligen är skrivet i C/C++. Att skriva om det i Rust skulle säkert ha stora fördelar, men det skulle vara svårt att skriva om huvudprogrammet. Eftersom Rust använder ownership-modellen för att hantera minnet (se faktaruta) kräver det att man definierar vilka delar av systemet som har tillgång till vilka data. Detta gör att man i sin tur i praktiken är tvungen att kompilera om hela programmet varje gång man gör en ändring någonstans i källkoden. Eftersom vårt system har mer än en miljon rader kod skulle detta leda till väldigt långa kompileringscykler.

Alternativ till Rust Go, som utvecklas av Google, skapades till viss del för att lösa problem i C och C++, framför allt när det gäller parallella system, samtidigt som det har bättre prestanda jämfört med många dynamiska programmeringsspråk. Det har blivit populärt till exempel för backends i webbsystem. Men det har inte samma prestanda som Rust och lämpar sig inte för inbyggda system eller systemnivåprogrammering. Redan i mitten av 1970-talet utlyste amerikanska försvarsdepartementet Dod en tävling om ett nytt programmeringsspråk som skulle vara bättre för att skriva korrekta program. Resultatet blev Ada och sedan 1991 har Dod ställt krav på att alla system man köper in ska vara Ada-baserade. Många trodde att Ada skulle ta över som generellt standardspråk, men utanför tillämpningar med formella krav på säkerhetscertifiering har Ada haft begränsad framgång. Programmeringsspråket D är ett försök att vidareutveckla C++ till att bli säkrare. Språket har bland annat en delmängd, SafeD, som ska garantera att vissa typer av minnesfel inte inträffar. Språket D har dock aldrig fått någon större spridning.

– Alternativet är att man för varje modul som ska kunna kompileras separat definierar ett tydligt gränssnitt. Men det skulle kräva väldigt mycket arbete. Så även om vårt system i princip skulle lämpa sig för Rust, så är det mer troligt att det kommer att dyka upp delsystem och moduler, som i sin tur anropas av ett huvudprogram skrivet i C/C++.

Kommunikationsbiblioteket Curl, som används i en rad olika operativsystem, och som från början är skrivet i C har delvis blivit omskrivet i Rust. Huvudutvecklaren Daniel Stenberg gav tidigare i år ett föredrag där han beskrev erfarenheter med det. Enligt Daniel Stenberg har man framgångsrikt bytt ut en delkomponent åt gången och de delar som är skrivna i Rust fungerar bra. Utmaningarna har varit att det dels saknats dokumentation, och dels att det saknats grundläggande bibliotek i Rust för funktioner man behövt. Ofta har Curl-projektet varit den första användaren av nya Rust-komponenter.

Det senare bekräftas av Nicolae Paladi, VD för Canarybit som utvecklar en webbplattform för att dela konfidentiella data.

– En crate (en modul i Rust) kan ändras väldigt snabbt eller till och med försvinna över en natt. Gränssnittet kan också förändras i grunden i nästa versionen av modulen. Däremot ser vi detta som ett tillfälligt problem, som kommer att försvinna i takt med att språket utvecklas och adoptionen ökar.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

En annan åsikt som ofta hörs är att det tar längre tid att komma igång med Rust än med andra språk. Dels ser språket annorlunda ut än språk som C eller Python, dels finns det mycket att sätta sig in i och förstå innan man kan bli produktiv.

The Embedded Rust Book

En bok om Rust för inbyggnadsprogrammering; gratis nedladdning här.