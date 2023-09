En andra våg av innovation I den första versionen av 5G fanns tre scenarier sett från ett användarperspektiv. eMBB (Enhanced Mobile Broadband), mMTC (massive machine-type communications och URLLC (ultra-reliable and low latency communication). Dessa tre specificerade områden uppfyllde de krav som ITU, telekomvärldens högsta organ, beslutat i IMT2020.

5G Advanced representerar en andra våg av 5G-innovation. När GSMA nu beskriver 5G Advanced och det utvecklingsarbete som pågår har de upprättat en ny omfattande modell.



A. Prestandaförbättringar

(Performance Improvements) inom sex områden. (MIMO, förbättrad mobilitet, Mobile Integrated access & backhaul, Time Sensitive Communications.)



B. Bättre drift och ökad ­effektivitet (Better Management and greater efficiency) Artificiell ­Intelligent & Machine Learning, Drift och underhåll arkitektur, Autonoma nätverk.



C. Förbättringar för särskilda ­användarområden (Enhancements for specific use cases).



12 olika områden där nya ­tekniska lösningar utvecklas:

Edge Computing, Expanded Positioning, Extended Reality, RedCap Evolution, Drones & Enhanced satellite connectivity, Multicast, NR under 5MHz och ytterligare frekvensband, Personal IoT network, Vehicle Mounted Relay, Non-public networks (privata nät), Enhanced support for IoT, industrial IoT and URLLC, Mission Critical Services.

Utöver detta redovisar GSMA 12 ytterligare projekt där arbete pågår inom Release 18, bland annat Enhancements to dynamic spect­rum sharing och Self-Organising Network.