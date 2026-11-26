Assemblin Caverion växlar upp inom datacenter

Efterfrågan på datacenter fortsätter att växa. Assemblin Caverion, som i augusti etablerade ett separat affärsområde för datacenter i Sverige, rekryterar nu Peter Neuberg från Coromatic för att leda satsningen.

– Intresset för vår nya datacentersatsning har överträffat våra förväntningar, både bland potentiella kunder och medarbetare, säger Fredrik Allthin, vd för Assemblin Caverion Sverige.

Peter Neuberg tillträder den 1 januari 2027 och tar samtidigt plats i koncernens ledningsforum Executive Management Team. Han kommer närmast från Coromatic Group, där han varit vd och koncernchef de senaste fyra åren.

Det nya affärsområdet samlar kompetens inom design, systemintegration, konstruktion, inköp och projektledning. Genom att utnyttja koncernens befintliga resurser inom bland annat elteknik, ventilation och kylning ska verksamheten kunna leverera kundanpassade datacenterlösningar.

– Behovet av datacenter växer snabbt och är en drivkraft för ett digitaliserat samhälle, säger Peter Neuberg.