Ambulanshelikoptern ser drönaren på navigationsskärmen

Svenska Everdrone har tillsammans med ambulansflygoperatören Avincis testat en teknik som gör drönare elektroniskt synliga i ambulanshelikopterns befintliga navigationssystem. Målet är att bemannade och obemannade luftfarkoster ska kunna operera säkrare i samma luftrum.

Testet genomfördes i Stockholm den 11 september. Everdrones drönare E3 använder kommunikationstekniken FLARM för att trådlöst sända ut information om bland annat sin position. Med en ny funktion i ambulanshelikoptern kan signalerna tas emot och drönarens position visas direkt i ett av de system som piloten använder under flygningen.

Tidigare har information om Everdrones drönare kunnat göras tillgänglig för bemannade luftfarkoster via separata digitala lösningar. Nyheten är att informationen nu integreras i pilotens ordinarie arbetsmiljö.

– Om drönare ska bli en integrerad del av akutsjukvården måste de också kunna operera säkert tillsammans med exempelvis ambulanshelikoptrar, säger Everdrones vd Mats Sällström.

FLARM är en teknik för elektronisk synlighet i luftrummet. Genom att sända ut bland annat positionsdata gör sig luftfarkoster synliga för andra luftfarkoster med kompatibel utrustning.

För Everdrone är integrationen med befintliga flygsystem en viktig förutsättning för att kunna skala upp användningen av drönare inom akutsjukvården.

– Det är viktigt för oss att drönare inte utvecklas som ett separat system vid sidan av den bemannade luftfarten, säger Mats Sällström.