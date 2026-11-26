Halvledarmarknaden växer – leveranstiderna ökar

Den globala halvledarmarknaden går mot ett starkt 2027 samtidigt som den europeiska tillverkningsindustrin visar allt tydligare tecken på återhämtning. Men den ökande efterfrågan har också en baksida. Leveranstiderna för flera typer av kraftkomponenter har på bara ett kvartal ökat från 16 till 26 veckor eller mer.

Det framgår av den senaste kvartalsrapporten Trendliner från halvledardistributören Avnet Silica. Enligt prognosen växer den del av den globala halvledarmarknaden som rapporten omfattar från 453 miljarder dollar i år till 502 miljarder dollar nästa år, en ökning med 10,7 procent.

Investeringarna i AI-infrastruktur är en viktig drivkraft, men tillväxten omfattar även industriell automation, energihantering, fordonselektronik och kommunikation.

Utvecklingen i Europa är särskilt intressant. Inköpschefsindex (PMI) nådde i september 52,9, den högsta nivån på 52 månader. Samtidigt ökade orderingången inom tillverkningsindustrin i den snabbaste takten sedan mars 2022.

Fordonselektroniken är fortfarande den största halvledarmarknaden i EMEA-regionen med ett värde på 17 miljarder dollar. Under de kommande tre åren väntas dock andra applikationsområden växa snabbare. Avnet Silica räknar med en genomsnittlig årlig tillväxt på 13,9 procent för halvledare till persondatorer, 13,1 procent för smartmobiler, 12,3 procent inom energihantering och 11 procent för servrar.

Samtidigt börjar komponentförsörjningen återigen bli en utmaning. Mellan tredje och fjärde kvartalet har leveranstiderna för effekttransistorer, IGBT:er, likriktare och kretsar för krafthantering ökat från minst 16 till minst 26 veckor.

Även för NOR- och NAND-flash, DRAM, eMMC-minnen och SSD-enheter ligger leveranstiderna på 26 veckor eller mer. Detsamma gäller mikrokontroller och mikroprocessorer. För många programmerbara logikkretsar är leveranstiden omkring ett år.

En osäkerhetsfaktor inför 2027 är hur länge de stora molnbolagen fortsätter att investera i AI-infrastruktur i nuvarande takt. Investerarna följer allt närmare hur kapaciteten utnyttjas, vilken avkastning investeringarna ger och risken för överkapacitet.

Avnet Silicas senaste marknadsrapport kan laddas ned här.