Flashminnets läslatens krymper till tre mikrosekunder

Den japanska minnestillverkaren Kioxia har utvecklat ett flashminne med en genomsnittlig läslatens på endast tre mikrosekunder. Det är mindre än en tiondel av läslatensen hos företagets konventionella TLC NAND-minnen. Målet är att ersätta en del av det dyra DRAM-minnet i AI-servrar.

Kioxia presenterade en prototyp av tredje generationens XL-FLASH vid Kioxia Forum i Tokyo. Minnestekniken är utvecklad för att överbrygga gapet mellan DRAM och konventionella NAND-flashminnen när det gäller prestanda, kapacitet och kostnad.

Det nya minnet utnyttjar CBA-teknik (CMOS directly Bonded to Array), där CMOS-styrkretsarna och minnescellsmatrisen tillverkas separat och sammanfogas direkt. Tack vare tekniken har bittätheten ökat med cirka 70 procent jämfört med föregående generation av XL-FLASH.

Samtidigt har energieffektiviteten vid läsning förbättrats med cirka 135 procent när data läses i block om 512 byte. XL-FLASH har även högre skrivuthållighet än konventionella NAND-minnen.

Utvecklingen inom generativ AI driver snabbt upp behovet av minneskapacitet i servrar. Att lagra stora datamängder i DRAM är dock kostsamt och bidrar till hög energiförbrukning.

Kioxia vill möjliggöra nya minnesarkitekturer där data placeras i olika nivåer av minneshierarkin beroende på åtkomstfrekvens och prestandakrav. Data som kräver snabbast åtkomst ligger kvar i DRAM, medan en del av övriga data kan flyttas till snabba flashminnen.

Kioxia utvecklar tekniken för såväl SSD-enheter med ett högt antal in- och utoperationer per sekund (IOPS) som minnesexpansionsmoduler anslutna via CXL (Compute Express Link). I det senare fallet skulle flashminnet kunna fungera som en del av serverns utökade minneshierarki.

Leveranser av provexemplar till utvalda kunder planeras till mars 2027. Kioxia avslöjar ännu inte det nya minnets kapacitet, pris eller exakta skrivuthållighet.