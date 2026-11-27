Minnesbristen driver elektronikindustrin in i en kris

Den globala bristen på minneskretsar har blivit så akut att elektroniktillverkare har tillsatt särskilda krisgrupper för att säkra komponentförsörjningen. Priserna på vissa minneskretsar har tiodubblats på ett år. Bristen hotar nu att driva upp priserna på en rad elektronikprodukter.

Det rapporterar Wall Street Journal. Tillgången på minneskretsar har försämrats så dramatiskt att elektroniktillverkare tvingas leta efter komponenter på marknadsplatser som Ebay.

Bakom krisen ligger den enorma efterfrågan på minneskretsar till AI-datacenter. Minnestillverkarna styr alltmer av sin produktionskapacitet mot de mer lönsamma minneskretsar som AI-systemen kräver. Samtidigt försämras tillgången på minnen för traditionell elektronik.

AI-jättarnas köpkraft har förändrat maktbalansen på halvledarmarknaden. Mindre elektroniktillverkare får allt svårare att konkurrera om den begränsade produktionskapaciteten.

Bristen märks redan i konsumentpriserna. Microsofts spelkonsol Xbox kostar i USA en tredjedel mer än för ett år sedan. Andra tillverkare försöker hålla nere kostnaderna genom att minska minneskapaciteten i sina produkter.

Någon snabb lösning på minnesbristen är inte i sikte. Betydande ny produktionskapacitet väntas nå marknaden 2028, men enligt den sydkoreanska minnestillverkaren SK Hynix kan efterfrågan överstiga utbudet ända fram till 2030.

Elektronikindustrin måste alltså förbereda sig på att det inte längre handlar om en tillfällig komponentbrist, utan om en marknadskris som kan pågå i flera år.