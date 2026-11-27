Världens viktigaste krypteringsalgoritm fyller 25 år

Den skyddar allt från statshemligheter och banktransaktioner till elektriska tandborstar och automatiska kattmatare. Den 26 november 2001 publicerades krypteringsstandarden AES. Trots 25 år av intensiva försök har ingen lyckats knäcka själva algoritmen i praktiken.

Det uppmärksammar Joachim Strömbergson på det svenska cybersäkerhetsföretaget Assured i en historisk tillbakablick där även algoritmens båda upphovsmän, Vincent Rijmen och Joan Daemen, medverkar.

Historien börjar med föregångaren DES (Data Encryption Standard), som standardiserades 1977. Med en nyckellängd på bara 56 bitar blev algoritmen alltmer sårbar i takt med att datorkraften ökade. År 1998 demonstrerade Electronic Frontier Foundation hur en specialbyggd maskin kunde knäcka krypteringen på 56 timmar.

Redan året innan hade den amerikanska standardiseringsmyndigheten NIST utlyst en internationell tävling för att hitta en ersättare. Av 21 inskickade algoritmer kvalificerade sig 15 från tolv länder. Fem gick vidare till finalen.

Vinnaren blev den belgiska algoritmen Rijndael, utvecklad av Rijmen och Daemen. Algoritmen hade sitt ursprung i deras respektive doktorandforskning, långt innan de visste att någon tävling skulle utlysas.

Intressant nog var det inte säkerheten som avgjorde tävlingen. Samtliga fem finalister bedömdes vara tillräckligt säkra. Rijndael vann tack vare sin flexibilitet, prestanda och möjligheten att effektivt implementera algoritmen i såväl hårdvara som mjukvara.

AES standardiserades med en blockstorlek på 128 bitar och tre alternativa nyckellängder: 128, 192 och 256 bitar. Redan innan standarden publicerades fanns kommersiella IP-kärnor för implementation i FPGA- och ASIC-kretsar. Snart började även tillverkare av mikrokontroller integrera hårdvarustöd för AES.

Ett stort genombrott kom 2010 när Intel introducerade särskilda AES-instruktioner i sina processorer. Arm följde efter 2011. Plötsligt kunde kryptering i mjukvara nå prestandanivåer som tidigare krävde dedikerad hårdvara.

Just processortillverkarnas beslut att införa särskilda AES-instruktioner är enligt Joan Daemen det som överraskat honom mest under de gångna 25 åren.

I dag finns AES överallt. Algoritmen används i wifi, Bluetooth, molntjänster, disk­kryptering, bilnycklar, elmätare och pacemakers. Den fungerar lika väl i små åttabitars mikrokontroller som i världens största datacenter. Assured har själva utvecklat en implementation för kryptering av arbetsminne med en kapacitet på 100 gigabyte per sekund.

Trots tusentals vetenskapliga publikationer om AES har ingen hittills presenterat en praktiskt genomförbar attack mot själva algoritmen. Däremot har forskare lyckats angripa enskilda implementationer genom att exempelvis analysera variationer i strömförbrukning eller exekveringstid.

Inte heller kvantdatorerna ser ut att sätta punkt för AES. Grovers kvantalgoritm kan teoretiskt reducera säkerheten hos AES-256 till en nivå motsvarande AES-128 vid en klassisk uttömmande nyckelsökning. AES-256 rekommenderas därför även i strategier för övergången till kvantsäker kryptografi.

Efter 25 år börjar däremot blockstorleken på 128 bitar bli en begränsning i vissa dataintensiva tillämpningar. NIST arbetar därför med Wide-AES, en variant med såväl blockstorlek som nyckellängd på 256 bitar. Tanken är att även den ska kunna dra nytta av befintliga AES-instruktioner i processorerna.