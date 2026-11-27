Smart Eye gömmer förarkameran bakom bildskärmen

Göteborgsbaserade Smart Eye har som första företag i världen fått en produktionsorder på ett förarövervakningssystem där kameran är placerad bakom bildskärmens aktiva pixlar. Tekniken ska integreras i sex kommande bilmodeller från en europeisk premiumbiltillverkare.

Dagens kamerabaserade förarövervakningssystem, DMS (Driver Monitoring System), kräver normalt en synlig kamera i kupén. Med Smart Eyes nya teknik placeras kameran istället bakom instrumentpanelens bildskärm, direkt framför föraren.

Enligt företaget möjliggör tekniken högkvalitativ förarövervakning utan att kameran syns eller bildskärmens grafiska kvalitet försämras. Biltillverkarna får därmed större frihet att utforma förarmiljön.

– Det här är en stor dag för Smart Eye. Vi har fått den första produktionsordern på en revolutionerande teknik som vi har utvecklat och som möjliggör högkvalitativ förarövervakning bakom en bildskärms aktiva pixlar, säger Martin Krantz, vd och grundare av Smart Eye.

Företaget har demonstrerat tekniken på mässor under det senaste året. Enligt Martin Krantz har responsen från biltillverkarna varit mycket positiv och han räknar med att fler kommer att välja samma lösning.

Produktionsstarten är planerad till mitten av 2028. Baserat på de beräknade produktionsvolymerna under bilmodellernas livscykel uppskattas ordervärdet till 75 miljoner kronor.