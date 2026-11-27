Svensk radar ska känna av människor i smarta byggnader

Malmöbaserade Acconeer har fått en order värd 300 000 dollar på radarsensorer för närvarodetektering i smarta byggnader. Tekniken gör det möjligt att registrera människors närvaro utan att använda kameror.

Ordern kommer från en grekisk systemintegratör inom byggindustrin och omfattar Acconeers radarsensor A121. Sensorerna ska levereras omgående och användas i smarta byggnader i Europa.

Närvarodetektering är en viktig funktion i moderna fastigheter, där exempelvis ventilation, uppvärmning och belysning kan styras utifrån om människor befinner sig i lokalen. Till skillnad från kamerabaserade system kan radar registrera närvaro utan att samla in bildmaterial.

Acconeers sensor arbetar i 60 GHz-bandet och bygger på pulsad koherent radar (PCR, Pulsed Coherent Radar). Tekniken kombinerar låg energiförbrukning med hög mätnoggrannhet. Hela radarsensorn ryms i en kapsel på knappt 29 kvadratmillimeter.

Genom att registrera mycket små rörelser, exempelvis från andningen, kan tekniken även detektera människor som sitter stilla.

Ordervärdet motsvarar enligt bolaget tre miljoner kronor.