256 antenner i Lunds D-Mimo

I 6G kan det mycket väl bli så att en radio­enhet med många antenn­element, det som kallas massiv Mimo, inte längre kommer att vara en enda fysisk enhet. Den kan komma att delas upp i mindre delar med antenn­element och tillhörande hård­vara inklusive beräknings­kapacitet. Lunds Tekniska Högskola har skapat ett sådant system, ett Distributed Massive Mimo, D-Mimo, bestående av 16 moduler med 8 antenn­element vardera.

– Vi har visat att tekniken fungerar med 256 antenner placerade på olika platser där signaler och data hanteras samordnat i realtid, säger Dumitra Iancu i ett press­meddelande. Hon är doktorand i integrerade elektronik­system vid LTH.

D-Mimo är en lovande teknik eftersom den drar nytta av en ökad apertur samt en decentraliserad process­arkitektur och topologi.

Systemet har döpts till LuLIS (Lund University Large Intelligent Surface) och består av 16 moduler med åtta antenn­element vardera. Varje element har två portar för horisontell och vertikal polarisation därav att varje modul kan sägas ha åtta antenner.

Hårdvaran i varje modul baseras på ett utvecklings­kort från AMD med system-FPGA:n Zynq UltraScale+ RFSoC ZCU216 som har snabba AD- och DA-omvandlare.

Rent praktiskt kan varje modul med 2x4 antenn­element placeras på valfritt ställe samtidigt som det är samman­länkat till de andra modulerna med en Ethernet­förbindelse vilket skapar koherenta kanaler.

– Med hjälp av test­bädden kan vi undersöka hur vi kan effekti­visera användningen av befintligt frekvens­utrymme att skicka radio­signaler, vilket möjliggör fler användare och större nätverks­kapacitet, säger Ove Edfors, professor i radio­system vid LTH.

Föregångaren LuMaMi (Lund University Massive MIMO testbed) innehar fortfarande tio år senare världs­rekordet i spektrum­effektivitet, uppnått tillsammans med University of Bristol. Med hjälp av LuMaMi kunde forskarna särskilja 22 samtidiga användare inom samma frekvens­band.

– Med den nya uppställningen kan vi ta oss an 32 användare i närtid. Med en senare upp­skalning av test­bädden har vi som mål att slå rekordet från 2016 tiofalt, säger Ove Edfors.

Arbetet är beskrivet i en vetenskaplig publikation (länk).