256 antenner i Lunds D-Mimo

I 6G kan det mycket väl bli så att en radioenhet med många antennelement, det som kallas massiv Mimo, inte längre kommer att vara en enda fysisk enhet. Den kan komma att delas upp i mindre delar med antennelement och tillhörande hårdvara inklusive beräkningskapacitet. Lunds Tekniska Högskola har skapat ett sådant system, ett Distributed Massive Mimo, D-Mimo, bestående av 16 moduler med 8 antennelement vardera.
– Vi har visat att tekniken fungerar med 256 antenner placerade på olika platser där signaler och data hanteras samordnat i realtid, säger Dumitra Iancu i ett pressmeddelande. Hon är doktorand i integrerade elektroniksystem vid LTH.
D-Mimo är en lovande teknik eftersom den drar nytta av en ökad apertur samt en decentraliserad processarkitektur och topologi.
Systemet har döpts till LuLIS (Lund University Large Intelligent Surface) och består av 16 moduler med åtta antennelement vardera. Varje element har två portar för horisontell och vertikal polarisation därav att varje modul kan sägas ha åtta antenner.
Hårdvaran i varje modul baseras på ett utvecklingskort från AMD med system-FPGA:n Zynq UltraScale+ RFSoC ZCU216 som har snabba AD- och DA-omvandlare.
Rent praktiskt kan varje modul med 2x4 antennelement placeras på valfritt ställe samtidigt som det är sammanlänkat till de andra modulerna med en Ethernetförbindelse vilket skapar koherenta kanaler.
– Med hjälp av testbädden kan vi undersöka hur vi kan effektivisera användningen av befintligt frekvensutrymme att skicka radiosignaler, vilket möjliggör fler användare och större nätverkskapacitet, säger Ove Edfors, professor i radiosystem vid LTH.
Föregångaren LuMaMi (Lund University Massive MIMO testbed) innehar fortfarande tio år senare världsrekordet i spektrumeffektivitet, uppnått tillsammans med University of Bristol. Med hjälp av LuMaMi kunde forskarna särskilja 22 samtidiga användare inom samma frekvensband.
– Med den nya uppställningen kan vi ta oss an 32 användare i närtid. Med en senare uppskalning av testbädden har vi som mål att slå rekordet från 2016 tiofalt, säger Ove Edfors.