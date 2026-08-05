Monava tar in kapital för att möta drönarboomen

- Vi får fler förfrågningar om våra sensorer än vi någonsin hade väntat oss, säger Monavas vd Alexander Hebbe. Med nytt kapital från Gungnir Capital, Foundry Ventures och Hede Capital ska svensk-finländska Monava skala upp produktionen av sina AI-baserade akustiska system för drönardetektering.

– Vi får fler förfrågningar om våra sensorer än vi någonsin hade väntat oss. Med det här kapitalet kan vi accelerera produktutvecklingen och möta den snabbt växande efterfrågan från europeiska försvarskunder, säger Hebbe.

Monava har tagit in en tillväxtinvestering ledd av Gungnir Capital med Foundry Ventures och Hede Capital som medinvesterare. Kapitalet ska användas för att kommersialisera bolagets teknik och bygga ut organisationen i takt med den ökande efterfrågan.

Bolaget utvecklar passiva akustiska sensorer som med hjälp av AI kan upptäcka, följa och identifiera drönare. Eftersom systemet inte sänder ut några signaler kan det användas även i miljöer där radar eller radiosensorer har begränsningar.

Monavas system används redan i Norden och i Ukraina. Enligt bolaget har erfarenheterna från operativ användning bidragit till den växande internationella efterfrågan.

Den snabba tillväxten innebär samtidigt nya utmaningar.

– För ett år sedan var vi tre personer. I dag är vi tjugo. Den största utmaningen är att skala verksamheten på ett hållbart sätt utan att tappa kvalitet, vare sig i rekryteringar eller strategiska beslut, säger Alexander Hebbe.

I samband med investeringen tar Gungnir Capitals partner Max Villman plats i Monavas styrelse.

Monavas grundare (från vänster): Alexander Hebbe, Alexander Faraj och Ilkka Lavas.