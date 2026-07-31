Sverige med i global satsning på säkrare 6G

Sverige finns med när 25 regeringar nu samlar sig kring en gemensam handlingsplan för framtidens 6G-nät. Målet är att påverka utvecklingen av 6G så att nästa generations mobilnät blir öppna, säkra, resilienta, AI-stödda och energieffektiva.

Initiativet heter Call to Action for 6G Leadership and Security och har koordinerats av den amerikanska telekommyndigheten NTIA. Bland länderna finns, förutom Sverige, även Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Japan, Sydkorea, Storbritannien och USA.

Bakgrunden är att 6G väntas bli mer än bara nästa steg efter 5G. I dokumentet pekas 6G ut som en grundläggande infrastruktur för bland annat artificiell intelligens, avancerad tillverkning, samhällskritiska tjänster och försvarstillämpningar.

Länderna vill därför tidigt samordna sig kring säkerhet, motståndskraft, leverantörskedjor och standardisering. Enligt handlingsplanen ska deltagande regeringar bland annat utse nationella 6G-kontakter, kartlägga relevanta aktörer inom industri och akademi, analysera hinder för 6G-ledarskap och undersöka hur säkra och resilienta 5G- och 6G-tekniker kan stödjas på globala marknader.

En viktig del gäller standardisering. Länderna vill samarbeta med industrin för att påverka globala 6G-standarder i linje med gemensamma principer, inklusive starka säkerhetskrav i relevanta standardiseringsorganisationer.

För Sverige är frågan strategiskt viktig. Regeringen meddelade redan i mars att Sverige gått med i Global Coalition on Telecommunications, GCOT, och att landet ställer sig bakom koalitionens principer för säkerhet och resiliens i 6G. Då pekade regeringen särskilt på AI, moln, integrerad kommunikation och sensorteknik, öppna gränssnitt samt integration av markbundna nät och satellitnät som trender som kräver en ny syn på säkerheten i mobilnäten.

Sveriges roll är också industripolitiskt viktig. Ericsson är en av världens ledande leverantörer av mobilnät och driver redan utveckling kring 5G Advanced, AI i radionäten och framtida 6G-arkitekturer. I takt med att 6G-standardiseringen närmar sig blir säkerhet, öppna gränssnitt, AI-stöd och leverantörskedjor centrala frågor för både operatörer och nätleverantörer.

Deltagarländerna planerar att följa upp arbetet under det kommande året och samlas fysiskt under 2027 för att utvärdera framsteg och nästa steg.