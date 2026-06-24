Lunds ficklampa i det trådlösa mörkret säkrar fem miljoner

Att ta reda på om en robot kan köra runt kvarteret utan att tappa sin trådlösa uppkoppling kräver antingen omfattande mätningar eller avancerade simuleringar. Nystartade Lundabolaget Waveium vill ersätta bägge med ett verktyg som det inte behövs en expert för att använda. Nu tar företaget in fem miljoner kronor för att fortsätta utveckla det.

– Vi vill demokratisera kanalsimuleringar. Det finns visserligen publikt tillgängliga modeller man kan använda men de kräver domänspecifika kunskaper. Vår vision är att skapa ett verktyg som man kan använda utan expertkunskaper.

Det sade Aleksei Fedorov till Elektroniktidningen för ett drygt år sedan.

Han är matematiker men har sysslat med modellering i över 20 år. I botten finns en examen från universitetet i Moskva och därefter en doktorsgrad från Nya Zeeland.

Men vill man arbeta med modellering av radiokanaler är Lund den optimala platsen, så han flyttade dit 2019 för en postdoc, och blev kvar.

Aleksei Fedorov startade Waveium tillsammans med Christian Nelson och William Tärneberg hösten 2024. Christian har även han doktorerat i Lund efter att ha arbetat några år på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Den tredje grundaren, William Tärneberg, är docent på Lunds universitet.

De potentiella kunderna finns utanför den snäva sfär som länge sysslat med att utveckla produkter för trådlös kommunikation och ser kanalmodeller som en kärnkunskap. Företag som Ericsson och Nokia.

– Allt handlar inte bara om kommunikation, utan också om avkänning och positionering. Även där kan vi ersätta mätningar med simuleringar. Om en robot till exempel kör runt på Ideon, vill utvecklarna veta om den kan navigera med deras algoritm eller om den behöver justeras. Med våra tjänster kan de ta reda på det, säger Aleksei Fedorov.

Artikeln från mars 2025 finns här (länk).