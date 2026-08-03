Svensk radar bakom miljardorder

Saab har fått en order värd 10,1 miljarder kronor på två GlobalEye till en kund i Mellanöstern. Flygplanet är kanadensiskt, men radar, sensorsystem och systemintegration är svenskutvecklade.

GlobalEye bygger på Bombardiers affärsjet Global 6000/6500, som utrustas med Saabs Erieye ER-radar, ledningssystem och övriga sensorer. Slutmontering och systemintegration sker i Linköping. Leveranserna av de två flygplanen ska ske under 2030.

Saab uppger inte vilket land som lagt beställningen. Bolaget hänvisar till kundens önskemål och nationella säkerhetsintressen.

GlobalEye är ett luftburet lednings- och radarspaningssystem för övervakning av luft-, sjö- och markmål. Kombinationen av aktiv radar och passiva sensorer ger en samlad lägesbild och ska kunna upptäcka hot på långa avstånd.

Det här är ytterligare en exportorder för GlobalEye, som redan används av Förenade arabemiraten. Sverige har beställt tre flygplan och Frankrike två. Nato har dessutom valt GlobalEye som grund för sin framtida förmåga inom luftburen radarspaning, även om något kontrakt ännu inte har tecknats.

För Saab är affären främst en order på avancerade sensorsystem snarare än ett flygplan. Erieye ER-radarn och uppdragssystemet utgör kärnan i GlobalEye och är de komponenter som ger systemet dess operativa förmåga.