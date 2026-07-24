Nu kan trefaseffekten felsökas direkt i oscilloskopet

Rohde & Schwarz flyttar in trefasanalysen i MXO-seriens oscilloskop. Med den nya programvaran kan konstruktören inte bara se effektvärdena utan också direkt koppla avvikelser till transienter, switchhändelser och styrsignaler.

R&S MXO-K333 är avsedd för utveckling och felsökning av trefassystem, motordrifter och växelriktare. Programvaran ger oscilloskopet mätfunktioner som normalt förknippas med en separat effektanalysator, men behåller samtidigt full insyn i de underliggande spännings- och strömkurvorna.

Alternativet kan användas med fyr- och åttakanalsversionerna av R&S MXO 3, MXO 4, MXO 5 och MXO 5C. Under mätningen kan användaren följa både effektvärden och det faktiska signalförloppet i realtid.

En inbyggd guide hjälper till att koppla spännings- och strömproberna till rätt kanaler och kontrollerar mätuppställningen. Programvaran stöder vanliga två-, tre- och fyrledarkonfigurationer, det vill säga 2V2A, 3V3A och 3VN3A.

Beräkningarna görs cykel för cykel. Bland resultaten finns RMS-värden, effektfaktor samt aktiv, reaktiv och total effekt. Genom att definiera systemets in- och utgångar går det också att beräkna verkningsgraden för hela trefassystemet.

Programvaran innehåller dessutom fasordiagram, övertonsanalys och mätning av total harmonisk distorsion, THD. Analysen kan göras enligt IEC 61000-3-2 och MIL-STD-1399.

Den stora skillnaden mot en traditionell effektanalysator är att avvikande effektbeteende kan granskas tillsammans med exempelvis switchtransienter, reglersignaler och kommunikation på olika bussar. Därmed kan konstruktören gå från ett felaktigt mätvärde till en möjlig grundorsak utan att byta instrument.

R&S MXO-K333 finns tillgänglig nu.