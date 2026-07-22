Ericsson vill låta mobilnätet sköta AI-samtalen

Ericsson och sydkoreanska LG Uplus fördjupar sitt samarbete kring nätbaserad röst-AI och AI-native nät. Målet är att utveckla nya kommunikationstjänster där artificiell intelligens inte bara finns i appar och terminaler, utan byggs in direkt i operatörernas nätinfrastruktur.

Avtalet undertecknades vid Ericssons huvudkontor i Sverige. På bilden ovan ses bland andra Bumshik Hong, vd för LG Uplus, Börje Ekholm, vd för Ericsson, och Per Narvinger, tillträdande vd för Ericsson.. I samarbetet kombineras LG Uplus erfarenhet av kommersiella röst-AI-tjänster med Ericssons kompetens inom mobilnät, IMS och nätverksautomation.

Enligt bolagen ska samarbetet bland annat undersöka hur nätbaserade röst-AI-lösningar kan drivas i kommunikationsoperatörernas egna nät. Det handlar också om möjliga globala affärsmodeller, programmerbara nätfunktioner, AI-driven nätverksautomation och fortsatt utveckling mot 5G Standalone och framtida AI-tjänster.

LG Uplus har redan lanserat röst-AI-tjänster, bland annat AI-samtalsagenten ixi-O. Ericsson bidrar med nätverksteknik för bland annat IMS, som används för röst- och videosamtal i mobilnäten. Tanken är att AI-funktioner i framtiden ska kunna integreras djupare i nätet och därmed ge mer intuitiva röststyrda tjänster.

För operatörer kan nätbaserad röst-AI minska beroendet av enskilda appar och terminaler. I stället kan AI-funktioner levereras via operatörens egna kvalitetssäkrade röstnät. Samtidigt vill bolagen undersöka hur näten kan utvecklas från ren uppkopplingsinfrastruktur till mer intelligenta plattformar som kan förstå tjänstekrav, optimera nätresurser och automatisera drift.

Ericsson beskriver detta som en kombination av ”Network for AI” och ”AI for Network”. Det första handlar om nät som kan bära och stödja nya AI-tjänster. Det andra handlar om att använda AI för att effektivisera själva nätet, exempelvis genom bättre prestanda, lägre energiförbrukning och snabbare driftåtgärder.

– AI-native nät kommer att vara en viktig teknisk grund för framtidens telekommunikation. Genom partnerskapet med LG Uplus vill vi förbättra kundupplevelsen och effektivisera driften med hjälp av nätbaserad röst-AI och AI-native nät, säger Per Narvinger, chef för Ericssons affärsområde Networks och tillträdande vd för Ericsson.