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Kina ensam över 2 exaflops

Efter att ha hållit sig i skuggan i några år har Kina plötsligt anmält en dator till superdatorernas topplista Top500. Lineshine går direkt in på förstaplats och är först att passera 2 exaflops i prestanda.

Lineshine är i alla fall först bland de som bryr sig om att rapportera sina resultat till Top500, som föddes 1993 som en rankning av världens snabbaste datorer. 

Det sägs att det finns molnserverparker därute som skulle kunna ta topplaceringarna på Top500 om de ville. Men de är ju inte till för högprestandaberäkningar (HPC) som bland annat klassiskt används för att simulera klimat, aerodynamik, läkemedel, batterier, galaxer och kärnvapenexplosioner.

Det som datorvärlden är mest intresserad av just nu är som bekant AI-beräkningar. Även på den topplistan placerar sig Lineshine bra – på plats nummer fem. En superdator som använder AI-anpassade grafikkort vinner dock över den rena cpu-arkitekturen Lineshine.

Kina var först att passera 1 exaflops i datorprestanda, med två burkar till och med, och blir alltså nu även först att passera 2 exaflops. 

Kina gör dessutom prestationen officiell genom att anmäla den till Top500. 

Sina tidigare exaflopsburkar OceanLight och Tinahe-3 har Kina hållit borta från rampljuset för att inte provocera USA. Kina märkte att USA svartlistade företag som hjälpte Kina bygga vassa superdatorer och slutade rapportera till Top500. De kinesiska placeringarna försvann ur Topp500 med åren. Senast en kinesisk burk toppade Top500 var 2017.

Vadan omsvängningen nu? Elektroniktidningen vet inte. 

Men det är säkert en njutning att peta ner amerikanerna. Lineshine leverar 2,2 exaflops mot amerikanernas El Capitan, Frontier och Aurora på 1,8, 1,4 respektive 1,0 exaflops.

Och de amerikanska forskarna klagar säkert inte. Det värsta som kan hända är att de får mer pengar så att USA:s blir störst igen. 

El Capitan har 11 miljoner cpu-kärnor och drar 61 Gigaflops/Watt. Den använder AMD EPYC-cpu:er och dessutom AMD Instinct MI300A som acceleratorer.

Även Frontier kör på AMD. Aurora kör på Intel. Japanska Fugaku lite längre ner på listan kör en Arm-processor från Fujitsu.

En femte dator når den magiska exaflopsgränsen; tyska JUPITER Booster har lagt sig på exakt på 1 exaflops.

Finlands Lumi ramlar ner till plats 11 på Top500.

Lineshine gör sina beräkningar på en kinesisk Arm-processor, en Huawei Lingkun LX2 med 304 cpu-kärnor klockad till 1,55 GHz. Interconnectet heter Ling Qi. Plattformen heter Lingkun. Allt, inklusive processorn LX2, är konstruerat i samarbete mellan kinesiska vetenskapsakademin ICT, datateknikinstitutet CAS och superdatorcentret NSCS.

– Det visar på framväxten av en ny inhemsk exascale-arkitektur kommenterar Top500 i ett pressmeddelande.

Lineshine byggs på NSCS (National Supercomputing Centre i Shenzhen).  Den drar 42 megawatt, vilket ger en effektivitet på 52 Gigaflops/Watt. Det kan jämföras med världens snålaste superdator, som finns i Frankrike, heter Kairos och levererar 73 gigaflops/watt på en Bull Sequana XH3000 byggd på Nvdia Grace Hopper-processorer.

Lineshine toppar även HPCG-listan på 22 petaflops. Det är ett antal benchmarks baserade på riktiga tillämpningar snarare än flyttalskrossen Linpack som professor Jack Dongarra skapade för Top500. 

På HPL-MxP-listan – AI – når Lineshine fjärde plats på 7,9 exaflops. El Capitan leder på 17 exaflops.

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
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