Mouser tar HMS-ägda Red Lion ut i världen

Halmstadbolaget HMS Networks får en ny global försäljningskanal för Red Lions teknik inom industriell styrning och diagnostik. Ett nytt distributionsavtal gör produkterna tillgängliga via Mouser över hela världen.

Avtalet omfattar Red Lions industriella styrenheter, IIoT-gatewayar, operatörspaneler, panelinstrument och regulatorer. Produkterna används för att ansluta, styra, övervaka och diagnostisera maskiner och processer inom bland annat fabriksautomation, energi, transport och vattenrening.

Red Lion har varit en del av HMS Networks sedan HMS köpte det amerikanska bolaget för 345 miljoner dollar, motsvarande cirka 3,6 miljarder kronor. Affären presenterades i december 2023 och gav HMS en starkare position på den nordamerikanska automationsmarknaden.

Genom avtalet med Mouser får Red Lions produkter nu en bredare global exponering mot konstruktörer, systemintegratörer och industrikunder.

Bland produkterna finns operatörspanelerna i CR1000-serien. De kan anslutas till flera seriella enheter och Ethernetenheter samtidigt, exempelvis PLC-system, motorstyrningar och streckkodsläsare.

Panelerna finns i storlekar från 4,3 till 10,4 tum och stöder över 300 industriella protokoll. De kan dessutom hantera upp till 20 samtidiga protokollkonverteringar. Konfiguration och utveckling av användargränssnitt görs i Red Lions Crimson-programvara.

Mouser distribuerar också PAX-serien av panelinstrument för mätning och diagnostik. Instrumenten kan användas för att övervaka bland annat ström, spänning, temperatur, pulsfrekvens, tid och processignaler. Funktionerna kan byggas ut med utbytbara tillvalskort.

PXU-seriens PID-regulatorer är avsedda för noggrann styrning av industriprocesser. De stöder bland annat termoelement, resistiva temperaturgivare och analoga processignaler samt kan användas för både värme- och kylreglering.

I sortimentet ingår även Flexedge, en serie modulära edge-gatewayar som kan ge äldre industriutrustning anslutningar för mobilnät, wifi, seriell kommunikation och USB. Gatewayarna kan samtidigt sköta exempelvis protokollkonvertering och routing mellan äldre maskiner och moderna automationssystem.

HMS grundades 1988 med utgångspunkt i ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad. Bolagets genombrott kom 1995 med Anybus, en kommunikationsmodul som gjorde det möjligt att ansluta automationsutrustning till olika industriella nätverk utan att konstruera en separat produktversion för varje protokoll.