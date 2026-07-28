AI-agenter tar hand om chipprojektet

EDA-företaget Synopsys låter inte längre AI nöja sig med att ge konstruktörerna råd. På DAC 2026 visar bolaget hur grupper av specialiserade AI-agenter självständigt kan driva långvariga arbetsflöden för konstruktion, verifiering och felsökning av chip.

Den nya tekniken bygger på Synopsys AgentEngineer, där flera AI-agenter kan dela upp arbetet mellan sig och använda olika EDA-verktyg. Målet är att automatisera hela arbetskedjor i stället för enskilda uppgifter.

Agenterna kan exempelvis arbeta med att sluta verifieringstäckning, hitta och korrigera konstruktionsfel samt optimera effektförbrukning, prestanda och chipyta, det som i branschen brukar sammanfattas som PPA.

Tillsammans med Nvidia har Synopsys utvecklat helt autonoma agentfunktioner för chip- och systemkonstruktion. Lösningen använder Nvidias Nemotron-modeller och acceleratorplattform samt OpenShell-miljön, som ska begränsa och säkra agenternas åtkomst till konstruktionsverktygen.

Synopsys visar också agentbaserade arbetsflöden som utvecklats tillsammans med AMD och Microsoft. De automatiserar bland annat felsökning och implementeringsarbete och finns tillgängliga för utvärdering i Microsoft Discovery.

Samtidigt utökar Synopsys samarbetet med Intel Foundry kring den kommande processen Intel 14A. Samarbetet omfattar certifierade AI-drivna EDA-flöden och multifysikanalys för konstruktioner i den avancerade tillverkningsprocessen.

På DAC demonstrerar Synopsys dessutom hur tekniken från Ansys kan kopplas till konstruktionsflödet. Därmed kan AI-agenterna ta hänsyn till värme, effektmatning, signalintegritet och mekanisk tillförlitlighet över chip, kapsel, kretskort och kylsystem.