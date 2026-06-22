3D-lidar för edge-AI

Vad skulle du kunna göra om du hade en kompakt sensor – en dryg centimeter lång – som du kunde koppla till en MCU och som gav dig en 3D-karta av omgivningen? Du kan ta hem ett sample av VL53L9 från ST och testa.

ST föreslår att mäta nivåer på vätskor, räkna besökare, styra med gester eller övervaka vårdtagare. Den kan också användas för kartläggning och positionsbestämning (SLAM). Eller att ge en enkel robot eller självkörande maskin möjlighet att navigera.

Komponenten kan köras av en enkel MCU och levererar data via MIPI eller I3C.

Lidarn är dToF-baserad, det vill säga att den mäter avstånd genom att mäta flygtiden för laserpulser i olika riktningar (dToF = direct time-of-flight).

Upplösningen är 54×42 zoner i ett synfält på 54° × 42°. Den levererar 100 bilder per sekund och har en räckvidd från fem centimeter till nio meter med upp till 1 procents noggrannhet.

Mätningen ger även IR-data. Ingen kalibrering krävs.

Måtten är 12,8×6,1×4,6 mm och komponenten är lödbar.

Den ska finnas i volymproduktion i juli.