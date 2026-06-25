Open AI har en egen inferenskrets

AI-jätten Open AI utvecklar en egen krets för stora språkmodeller. Jalapeño är avsedd för inferenser snarare än träning. Volymer väntas nästa år.

– Genom att designa mer av infrastrukturen själva kan vi leverera mer intelligens med högre effektivitet och fortsätta pressa avancerad AI mot bredare tillgänglighet, säger Open AI:s vd Greg Brockman.

Provexemplar finns och körs just nu på LLM:en GPT-5.3.

Krets, kort och resten av rack och system har utvecklats under nio månader tillsammans med Broadcom och Celestica. Plattformen använder Broadcoms nätverkskrets Tomahawk.

LLM:er ska ha hjälpt till med design och optimering.

Jalapeño är konstruerad för att minimera dataförflyttningar och ska ha en lagom balans mellan kapaciteten för beräkning, minne och nätverk.

Målet är att Jalapeño år 2029 ska driva 10 gigawatt AI hos olika datacenterpartner. Den är den första av flera planerade generationer av kretsar.

Idag använder Open AI:s datacenter huvudsakligen amerikanska Nvidias neuronnätsanpassade grafikkort för inferens. Jalapeño ska enligt tester ge ”betydligt” bättre prestanda per watt än Nvidias kretsar, som dock kommer att fortsätta användas för träning.

Det finns ett stort utbud av utmanare till Nvidia; Google, Amazon och Microsoft har alla egna inferenskretsar. Open AI testar sedan tidigare även jättechipet från amerikanska Cerebras.

Elektroniktidningen noterar att Open AI:s pressrelease bara pratar om server och moln som tillämpningar för Jalapeño. Open AI säger inget om AI på lokal hårdvara, pc, bärbara datorer, mobiler, inbyggda system eller edge.

BILD: Open AI:s och Broadcoms vd:ar Sam Altman och Hock Tan.