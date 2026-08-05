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Burken som förvandlas till valfria instrument

16 virtuella instrument i samma burk plus en FPGA som du kan programmera. Australisk-amerikanska test- och mätuppstickaren Liquid Instruments har tagit in 50 miljoner dollar från bland annat Keysight, pengar som ska användas till att göra det enklare att programmera FPGA med hjälp av AI.

– Vi vill verkligen kunna fortsätta utveckla den här tjänsten att med AI kunna bygga signalbehandlingslösningar utan att programmera i Verilog eller VHDL. Du skriver vart du vill komma, vad det är du vill lösa eller vad det är du vill bygga. Infrastrukturen som vi har skapat gör det möjligt att mycket, mycket snabbare komma till en färdig produkt som kan mäta och behandla signaler på det sätt du vill göra.

Det säger svensken Simon Käll som bor i San Diego och är försäljningschef för Liquid Instruments. Företaget har nyligen tagit in 50 miljoner dollar i en C-runda ledd av test- och mätjätten Keysight. Förutom nya pengar innebär avtalet också att de två företagen ska börja samarbeta om AI-drivna instrument.

Medan Keysight är en av pion­järerna inom test- och mät, med den bredaste repertoaren, är Liquids instrument lite av en särling i test- och mätvärlden. Företagets instrument, Moku, föddes ur grundarnas behov av att mäta fasvärden i ett forskningsprojekt.

Moku innehåller generella AD- och DA-omvandlarkedjor plus en FPGA för att med mjukvara skapa oscilloskop, spektrumanalysator, frekvenssvarsanalysator, lock-in-förstärkare, fasmätare, logikanalysator/mönstergenerator, tids- och frekvensanalysator, datalogger, vågformsgenerator, PID-regulator, digital filterbox, FIR-filter samt laserlåsningsenhet. 

Det går att ha åtta instrument aktiva samtidigt, men också skapa egna instrument och addera realtidsanalys.

– Säg att du vill använda fyra instrument, då klickar du i den rutan, den rutan, den rutan och den rutan och så klickar du i Go. Så har du byggt fyra instrument på bara några sekunder i stället för att flytta och koppla ihop kablar. 

Programmet körs på en webbserver men för den som har högre krav på säkerhet går det att betala för att ladda ner mjukvara och köra på egna servrar.

Moku har likheter med rf-kortet från Red Pitaya liksom Virtualbench och PXI-arkitekturen från NI. Eller för den delen Analog Discovery från NI:s dotterbolag Digilent.

– Det vi gör är att ta test- och mätinstrumenten till nästa steg och vi gör det via mjukvaran. Det som är häftigt är att du kan ha problem som du skulle kunna utnyttja en FPGA för att lösa, men som du inte har kunnat göra. Med Moku blir det möjligt utan att du behöver ha expertkunnande, säger Simon Käll.

Moku kan också ses som ett sätt att frigöra bänkyta eller plats i racket i produktionslinan. 

Instrumentet finns i fyra modeller från den enklaste kallad Go med två analoga ingångar och två utgångar och 12-bitars AD-omvandlare på 125 MHz. Den analoga bandbredden är 20 MHz.

Toppmodellen Delta har åtta analoga ingångar och lika många utgångar. AD-omvandlarna är på 14 bitar och samplar i upp till 5 GHz. Den analoga bandbredden är 2 GHz.

Värt att hålla i minnet är att prestanda avtar när antalet aktiva instrument ökar. Som mest kan man ha åtta igång samtidigt.

– Vi har sålt över tiotusen Moku runt om i världen och vi växer väldigt snabbt och anställer fler. Vi kommer att göra en stor expansion också i Europa de kommande åren.

Produkterna går att köpa via distributörer som Mouser. För den som behöver support finns en person i Malmö men framför­allt tekniskt kunnig personal i England.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
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Moku Go börjar en bit över 7 000 kronor medan Pro startar på 140 000 kronor. Mouser har inget pris på toppmodellen Delta.

– I Sverige används Moku Go i undervisningen på vissa universitet, som Uppsala och Göteborg, men vi har också fått in Moku Delta, som når upp i gigahertz, i forskningsprojekt och i flera olika industrier, säger Simon Käll.

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
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