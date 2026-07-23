NXP låter bilradion lyssna efter sirener och motorfel

NXP kombinerar bilens AM/FM-radio och ljudprocessor i en enda krets. Den nya SAF9800 använder maskininlärning för att skilja ut röster, sirener och mekaniska missljud ur bullret i kupén.

Traditionellt har radiomottagning och ljudbehandling hanterats av flera separata komponenter. Med SAF9800 vill NXP minska antalet kretsar och samtidigt göra bilens radio- och ljudfunktioner konfigurerbara i mjukvara.

Kretsen innehåller två radiomottagare för AM och FM samt en ljud-DSP baserad på Cadence HiFi 5. DSP har acceleratorer för neurala nätverk och kan enligt NXP leverera över tio gånger högre ljudbehandlingsprestanda än bolagets tidigare generationer.

En av de nya tillämpningarna är akustisk källseparering. Med hjälp av maskininlärning kan systemet analysera signalerna från bilens mikrofoner och skilja ut exempelvis röstkommandon, utryckningsfordon eller ljud som tyder på mekaniska fel.

Sådan analys är svår att genomföra med traditionella fasta filter eftersom ljudmiljön i en bil förändras med hastighet, vägunderlag, ventilation och antalet passagerare. NXP ser därför ljudet som en ny typ av sensorinformation i mjukvarudefinierade fordon.

SAF9800 har 20 asynkrona samplingsfrekvensomvandlare och tolv konfigurerbara AD-omvandlare. Den stöder både heltals- och flyttalsberäkningar, flerkanaligt ljud över I²S och TDM samt ASIL-A-klassade ljudfunktioner.

En enda hårdvaruversion ska kunna användas på flera fordonsplattformar. Radiostandarder, ljudalgoritmer och andra funktioner aktiveras och anpassas i mjukvara, vilket gör det möjligt för biltillverkare att använda samma krets från enklare bilmodeller till mer avancerade infotainmentsystem.

Analog radio är samtidigt på väg att bli en besvärligare konstruktionsfråga. I USA diskuteras lagkrav som ska bevara AM-radio i nya bilar, medan elbilarnas kraftelektronik skapar störningar i AM-bandet. För SAF9800 erbjuder NXP därför den nya brusreduceringen EVAM-lite, som är avsedd att förbättra AM-mottagningen i elfordon.

Kretsen är kapslad i ett 9 × 9 millimeter stort hölje.