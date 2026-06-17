ESD-pistol på 30 kV

Enkel att använda, flexibel och högpresterande – så beskriver tyska EMC Partner den senaste generationen av ESD-testarna i ESDEX-serien, som kan avge upp till 30 kV.

Generatorerna finns i versioner för 8, 16 och 30 kV och har utbytbara RC-nät för att de ska uppfylla kraven i de senaste internationella standarderna, inklusive IEC 61000-4-2, ISO 10605, RTCA DO-160 och MIL-STD-461G.

Det går att generera upprepade ESD-pulser vid lufturladdning med intervall från 0,002 s till 30 s. Repetitionstid vid kontakturladdning går från 0,05 s upp till 900 s.

Den modulära arkitekturen gör det möjligt att lägga till ett brett utbud av funktioner vilket gör ESDEX-serien mycket flexibel och fullt anpassningsbar efter användarens behov.

Instrumenten är ergonomiskt utformade och har en avvägd tyngdpunkt som gör det enkelt att röra generatorn i valfri riktning och vinkel, vilket minimerar belastningen för användaren.

Vidare finns en 4-tums pekskärm och programmerbara sidoknappar som minskar behovet av skärminteraktion och gör testningen snabbare.

ESDEX-generatorerna drivs av ett uppladdningsbart batteri och USB-C för snabbladdning, dataöverföring, rapportering och uppdatering av firmware.

Svensk återförsäljare är Proxitron.