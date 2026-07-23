AI lyfter Nokia till ny tillväxt

Nokias omsättning ökade med nio procent under andra kvartalet, justerat för valutaeffekter. Drivkraften var försäljningen till AI- och molnkunder, som mer än fördubblades på ett år. Samtidigt räknar vd Justin Hotard inte med någon tillväxt på den traditionella RAN-marknaden fram till 2030.

– Det andra kvartalet visar att den strategi vi lanserade i slutet av förra året ger resultat. Strategin tar fullt vara på de tillväxtmöjligheter som AI skapar, säger Justin Hotard.

Nokia fick under kvartalet nya beställningar från AI- och molnkunder till ett värde av 2,8 miljarder euro. Enligt Hotard väntas ungefär hälften av beställningarna bli omsättning under de kommande tolv månaderna.

Det är framför allt IP-nät och optiska nät som växer. Omsättningen inom Network Infrastructure ökade med 12 procent, medan Optical Networks växte med 20 procent och IP Networks med 16 procent. Totalt ökade försäljningen till AI- och molnkunder med 105 procent.

Utvecklingen visar hur Nokias tillväxtmotor håller på att flyttas bort från de traditionella radionäten. Mobile Infrastructure ökade visserligen omsättningen med sju procent justerat för valutaeffekter, men rörelseresultatet låg kvar på samma nivå som året före. Under investerarsamtalet sade Hotard att RAN-marknaden väntas förbli i stort sett oförändrad ända fram till 2030.

Tillväxten inom optik begränsas samtidigt av bristen på komponenter. Enligt Hotard är det ett problem för hela branschen. Nokia har byggt upp större lager och försöker arbeta mer proaktivt med leveranssäkerheten än för ett eller två år sedan.

Nokia vill också föra in AI i operatörernas mobilnät. Bolaget har tillsammans med Vodafone demonstrerat AI-baserad nätverksskivning och lanserade nyligen sin kommersiella AI-RAN-plattform. Nokia hävdar att plattformen kan mer än fördubbla kapaciteten i befintligt spektrum fram till 2028.