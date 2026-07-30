Microchip växlar upp inom edge-AI med Hailo

Microchip Technology köper den israeliska AI-kretsutvecklaren Hailo. Affären ger Microchip en färdig portfölj av AI-acceleratorer, visionsprocessorer och mjukvara för robotar, smarta kameror, drönare och industriella system.

Bolagen har tecknat ett bindande avtal och räknar med att slutföra affären före utgången av Microchips innevarande kvartal den 30 september. Köpeskillingen offentliggörs inte och affären väntas inte få någon väsentlig effekt på Microchips finansiella resultat.

Med Hailo-8, Hailo-10 och Hailo-15 får Microchip kretsar som klarar allt från traditionell bildanalys till transformermodeller, språkmodeller och multimodala AI-modeller ute i kanten.

Portföljen omfattar både fristående AI-acceleratorer och systemkretsar för kameror. Förutom AI-beräkning innehåller de funktioner för bildsignalbehandling, DSP, videokodning och analys av flera videoströmmar i realtid.

Hailos produkter används i allt från kraftfulla kantservrar för lokal generativ AI till små fristående kameror med låg effektförbrukning. Det kompletterar Microchips befintliga sortiment av styrkretsar, processorer, FPGA:er, kommunikation, säkerhet, analogkretsar och kraftkomponenter.

I affären ingår över hundra befintliga kunder och ett utvecklarekosystem med fler än 10 000 användare. Hailo har även byggt upp en stark närvaro kring Raspberry Pi, GitHub, en utvecklarportal och ett eget användarforum.

Microchip har tidigare stärkt sitt AI-erbjudande genom köpet av Neuronix AI Labs, som utvecklar teknik för att optimera neuronnät på FPGA:er och systemkretsar. Med Hailo får bolaget nu även dedikerade AI-acceleratorer, visionsprocessorer och tillhörande utvecklingsverktyg.