AI designar chipet – och kollar själv om det kan tillverkas

Siemens EDA tar AI-agenterna från att enbart assistera konstruktören till att självständigt driva långvariga arbetsflöden för chip och kretskort. Fuse EDA AI Agent kan planera och utföra konstruktionsuppgifter och därefter kontrollera sina lösningar med fysikbaserade EDA-motorer innan resultatet godkänns.

Problemet med generativ AI är att dess svar inte alltid går att lita på. I en text kan ett felaktigt svar mest vara pinsamt. Inom chipkonstruktion kan en hallucination däremot orsaka månaders försening och en mycket dyr misslyckad tillverkningsomgång.

Siemens försöker lösa problemet genom att koppla AI-agentens beslut till deterministiska simulerings- och verifieringsverktyg. Agenten planerar arbetsflödet, anropar de EDA-verktyg som behövs och kontrollerar resultaten med Siemens fysikbaserade motorer. Människan kan fortfarande läggas in som kontrollpunkt innan agenten får gå vidare.

Det är nästa steg i utvecklingen av Siemens Fuse-system. Fuse EDA AI System, som presenterades 2025, lade grunden för generativ AI. Fuse EDA AI Agent, som lanserades i mars, kunde därefter planera och utföra hela arbetsflöden. På DAC presenterar Siemens nu långkörande, självverifierande agenter som jämför sitt arbete med resultaten från de traditionella EDA-motorerna.

Nvidia bidrar med resonemangsmodellerna Nemotron, miljön NeMo Gym för träning och optimering av agenter samt OpenShell, en säker exekveringsmiljö där agenternas rättigheter och aktiviteter kan styras och granskas. GPU-beräkning och CUDA-X-bibliotek accelererar både AI-resonemanget och de egentliga EDA-simuleringarna.

Fuse-agenten kan styra Siemens verktyg genom hela konstruktionskedjan. Där ingår bland annat högnivåsyntes med Catapult, verifiering med Questa One och Veloce, fysisk implementering med Aprisa, signoff-verifiering med Calibre, konstruktion för test med Tessent och kretskortskonstruktion med Xpedition.

I stället för att utföra en enskild uppgift kan domänspecifika agenter samarbeta över syntes, implementering, verifiering och analys. Siemens kopplar dessutom Fuse till Intelligence Center X, vilket gör det möjligt att samordna agenter även med processer inom tillverkning och leveranskedja.

Ett av de första konkreta användningsfallen är karakterisering av standardceller och minneskretsar med Solido-verktygen. Agenten genererar och verifierar Liberty-filer och styr de SPICE-simuleringar och analyser som behövs. Enligt Siemens minskar genomloppstiden med mer än en faktor tio, samtidigt som kostnaden för språkmodellens token minskar med fem till tio gånger.

Även analysen av den fysiska layouten får stöd för instruktioner på naturligt språk genom Solido Layout Analyzer. STMicroelectronics bedömer att verktyget kan avslöja elektriska effekter från ledningsdragning och komponentplacering tidigare i processen och korta felsökningen av komplicerade konstruktionsblock med flera veckor.

Siemens uppger också att GPU-accelererade EDA-motorer kan leverera resultat av signoff-kvalitet på timmar i stället för dagar. Någon exakt tidplan finns ännu inte. De nya funktionerna ska införas i kommande versioner av Fuse och Siemens övriga AI-anpassade EDA-portfölj.