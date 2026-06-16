Vill kyla batterier med spillmaterial

Det Göteborgsbaserade uppstartsföretaget SHT vill använda spill från produktionen av sina grafenbaserade värmefilmer för att tillverka en dyna (pad) som leder bort värme från batterier och kraftelektronik.
GT50R har en termisk ledningsförmåga på minst 50 W/mK vilket enligt SHT är minst fem gånger bättre än konventionella alternativ som fasförändringsmaterial och termisk pasta. Jämfört med bolagets befintliga grafenfilmer för värmeledning, inklusive GT-TIM, har den nya produkten GT50R bättre mekanisk hållfasthet. Vidhäftningsstyrkan är större än 4 MPa medan GT-TIM har mindre än 100 kPa.
Produkten klarar dessutom stora dimensionsförändringar över större ytor, vilket gör det möjligt att använda den i tillämpningar med komplexa geometrier och termomekaniska påfrestningar.
Dessa egenskaper öppnar nya marknadsmöjligheter för bolaget, särskilt inom batterikylning för elfordon och energilagring, samt kylning av komplex kraftelektronik – segment som ställer högre krav på mekanisk prestanda än vad befintliga material på marknaden kan tillgodose.
Tillverkningsmetoden är patentskyddad.