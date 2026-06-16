Vill kyla batterier med spillmaterial

Det Göteborgsbaserade upp­starts­företaget SHT vill använda spill från produktionen av sina grafenbaserade värmefilmer för att tillverka en dyna (pad) som leder bort värme från batterier och kraftelektronik.

GT50R har en termisk lednings­förmåga på minst 50 W/mK vilket enligt SHT är minst fem gånger bättre än konventio­nella alternativ som fas­förändrings­material och termisk pasta. Jämfört med bolagets befintliga grafenfilmer för värmeledning, inklusive GT-TIM, har den nya produkten GT50R bättre mekanisk hållfasthet. Vid­häftnings­styrkan är större än 4 MPa medan GT-TIM har mindre än 100 kPa.

Produkten klarar dessutom stora dimensions­förändringar över större ytor, vilket gör det möjligt att använda den i tillämpningar med komplexa geometrier och termo­mekaniska på­frestningar.

Dessa egenskaper öppnar nya marknads­möjligheter för bolaget, särskilt inom batteri­kylning för elfordon och energi­lagring, samt kylning av komplex kraft­elektronik – segment som ställer högre krav på mekanisk prestan­da än vad befintliga material på marknaden kan tillgodose.

Tillverknings­metoden är patent­skyddad.