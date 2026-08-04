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Svensk data klarar sig bättre från hackarna

Antalet läckta användarkonton i Sverige fortsatte att minska under årets andra kvartal. Enligt nya siffror från cybersäkerhetsföretaget Surfshark sjönk antalet dataintrång med sju procent jämfört med årets tre första månader, trots att över 102 miljoner konton komprometterades globalt mellan april och juni.

Sverige följer därmed den globala trenden med färre registrerade dataläckor. Totalt har drygt 20,3 miljoner svenska konton exponerats sedan 2004, vilket motsvarar nästan 191 000 läckta konton per 100 000 invånare. Samtidigt påpekar Surfshark att samma e-postadress ofta förekommer i flera olika läckor, vilket gör att antalet unika drabbade personer är betydligt lägre.

Europa var den region som drabbades hårdast under det andra kvartalet och gick för första gången om Nordamerika i antalet läckta konton. Var tredje komprometterat konto kom från Europa och mer än hälften av dessa kunde kopplas till Frankrike. USA toppar fortfarande den globala statistiken med nästan 30 miljoner läckta konton under kvartalet.

– Lägre siffror får inte invagga människor i en falsk känsla av säkerhet. Stulen data blir inte mindre värdefull med tiden utan kan användas i bedrägerier och kontoövertaganden flera år efter att den först läckte, säger Surfsharks säkerhetschef Tomas Stamulis.

Sedan 2004 har totalt 23,8 miljarder konton läckt globalt. Omkring en tredjedel av dessa kan kopplas till unika e-postadresser, medan resten utgör upprepade läckor av samma användare. Surfshark rekommenderar därför att användare begränsar mängden personuppgifter de lämnar ut på nätet och använder separata e-postadresser eller e-postalias för olika tjänster.

Bilden är skapad med AI.

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Svensk data klarar sig bättre från hackarna
04 aug 2026 08:36 - Veijo Ojanperä
Svensk data klarar sig bättre från hackarna

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