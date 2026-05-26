Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram

Företagsinkubatorn Lead har utsetts till Sveriges accelerator inom Natos innovationsorganisation Diana. Det ska generera ny teknik för både civila och militära tillämpningar.
– Det är mycket positivt att Sverige får en accelerator inom Natos innovationssatsning Diana. Sverige har starka teknikbolag, en framstående försvarsindustri och ett växande ekosystem för försvarsinnovation. Genom Diana kan fler civila innovationer snabbare omsättas till militär förmåga och få de bästa vapnen i händerna på soldaterna både i Sverige och Nato, säger försvarsminister Pål Jonson i ett pressmeddelande.
Diana (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) skapades av Nato för att hitta och påskynda innovationer som stärker alliansens försvars- och säkerhetsförmåga. Diana ger företag tillgång till resurser, nätverk och vägledning för att utveckla banbrytande tekniker som kan lösa kritiska försvars- och säkerhetsutmaningar, samtidigt som organisationen stödjer implementeringen av dessa lösningar.
– Detta är inte bara ett viktigt erkännande för Lead, utan också för Sverige som teknik- och innovationsnation. Vi får nu en tydligare position i det internationella innovationssamarbete som växer fram kring säkerhet, försvar och framtidsteknik, säger Leads vd Catharina Sandberg i samma pressmeddelande.
Företagsinkubatorn Lead ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköpings respektive Linköpings kommuner samt av Vinnova.