Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram

Företagsinkubatorn Lead har utsetts till Sveriges accelerator inom Natos innovations­organisation Diana. Det ska generera ny teknik för både civila och militära tillämpningar.

– Det är mycket positivt att Sverige får en accelerator inom Natos innovationssatsning Diana. Sverige har starka teknikbolag, en framstående försvarsindustri och ett växande ekosystem för försvars­innovation. Genom Diana kan fler civila innovationer snabbare omsättas till militär förmåga och få de bästa vapnen i händerna på soldaterna både i Sverige och Nato, säger försvarsminister Pål Jonson i ett pressmeddelande.

Diana (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) skapades av Nato för att hitta och påskynda innovationer som stärker alliansens försvars- och säkerhetsförmåga. Diana ger företag tillgång till resurser, nätverk och vägledning för att utveckla banbrytande tekniker som kan lösa kritiska försvars- och säkerhetsutmaningar, samtidigt som organisationen stödjer implementeringen av dessa lösningar.

– Detta är inte bara ett viktigt erkännande för Lead, utan också för Sverige som teknik- och innovationsnation. Vi får nu en tydligare position i det internationella innovations­samarbete som växer fram kring säkerhet, försvar och framtids­teknik, säger Leads vd Catharina Sandberg i samma press­meddelande.

Företags­inkubatorn Lead ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköpings respektive Linköpings kommuner samt av Vinnova.

26 maj 2026 08:37 - Per Henricsson

Tria: Första akten i CRA
26 maj 2026 08:13 - Cedric Vincent, Tria Technologies
Cyberattacker blir allt vanligare – och allt allvarligare – i en allt mer digital värld. De är en fara för både tillverkare och leverantörer. Och för samhället som helhet. 

Självkörande busslinje krockade på premiären
25 maj 2026 14:55 - Jan Tångring
Göteborgs första självkörande buss krockade med en spårvagn en timme efter premiären. Ingen skadades. 

Striden om Nexperia eskalerar med stämning
25 maj 2026 13:48 - Per Henricsson
Kinesiska Wingtech, som äger Nexperia, har stämt den nederländska delen av bolaget plus några av dess chefer på 1,2 miljarder dollar. Företaget vill ha kompensation för förlorade affärer sedan den nederländska staten tog tillfällig kontroll över bolaget i oktober förra året.

Upprop: Cybersäkerhet kräver omstart av IT
25 maj 2026 13:47 - Jan Tångring

Dagens de facto-strategi att rätta sårbarheter i mjukvara allteftersom de upptäcks, är hopplöst föråldrad. Systemen måste byggas osårbara i grunden. Det är ett av budskapen från Zero Day Clock, ett upprop för cybersäkerhet.

Klart: Ericsson lämnar Kista
25 maj 2026 09:35 - Per Henricsson
Ericsson har beslutat att flytta verksamheten i Stockholm, inklusive huvudkontoret, från Kista till Hagastaden, ett område som delas av Stockholm och Solna. Flytten inleds i början av 2028.

Alibaba tar ytterligare en tugga av Nvidias lunch
25 maj 2026 07:57 - Jan Tångring
Tre gånger snabbare än sin föregångare är kinesiska ehandelsjätten Alibabas AI-processor Zhenwu M890. Den presenterades den 20 maj.

Mythos hittar 3900 sårbarheter i öppen källkod
25 maj 2026 07:57 - Jan Tångring
Sammanlagt 3900 sårbarheter har amerikanska Anthropics omtalade stora språkmodell Mythos hittat i drygt tusen öppenkodsprojekt. Uppskattningsvis. Projekt sägs ha bett Anthropic hålla tillbaka Mythos lite grand – de hinner inte åtgärda alla rapporter Mythos levererar.

Fordonsindustrin tvingar EU dra tillbaka svartlistning
22 maj 2026 14:50 - Per Henricsson
För en månad sedan hamnade kinesiska Yangzhou Yangjie på EU:s sanktionslista efter att ha sålt produkter till Ryssland som kan användas i kriget mot Ukraina. En oväntad konsekvens var att det stoppade leveranser av diskreta halv­ledar­kompo­nen­ter från företagets amerikanska dotterbolag MCC. Enligt nyhets­byrån Bloomberg har det lett till problem för fordons­industrin som övertygat EU att inom kort lyfta sank­tionerna.

Frankrike vill bygga gigawatt-AI-center
22 maj 2026 09:55 - Jan Tångring

För tio miljarder euro vill ett franskt konsortium bygga AI-EU-suveränitet i form av ett kolossalt franskt AI-datacenter. Det hoppas på sponsring från EU:s datacenterfond för AI.

CRA-säkrad inbyggnadsarkitektur
22 maj 2026 08:17 - Sysgo
För utvecklare och systemintegratörer i säkerhetskritiska sektorer som järnväg, flyg, försvar och industriell automation kan dessa krav vara överväldigande. Tyska Sysgo, som utvecklar säkerhetskritiska realtidsoperativsystem, vill gärna vara en ­strategisk partner i denna omställning.

Litauen tillåter självkörande Tesla
22 maj 2026 07:45 - Jan Tångring
Om Nederländerna kan tillåta Tesla-självkörning, så kan vi. Så tänker Litauen och godkänner Tesla FSD utan att göra en egen utvärdering.

Waymo tar timeout från översvämmade gator
22 maj 2026 07:45 - Jan Tångring

Amerikanska robotaxibolaget Waymo pausar sin tjänst i Atlanta och San Antonio i väntan på bättre väder. Bilarna kan inte hantera översvämmade gator efter plötsliga regnskurar.

Ingen strejk på Samsung
21 maj 2026 14:16 - Per Henricsson

I sista minuten kom facket och ledningen överens om villkoren för bonusar, därmed är storstrejken som skulle ha startats idag uppskjuten medan medlemmarna röstar om förslaget, rapporterar Reuters.

EU-sanktioner skapar nästa Nexperiakris
21 maj 2026 13:18 - Per Henricsson
Amerikanska MCC, som precis som Nexperia tillverkar diskreta halvledare, har stoppat leveranserna till Europa. Orsaken är att det kinesiska moderbolaget Yangzhou Yangjie hamnat på EU:s sanktionslista. Branschorganisationen Svensk Elektronik varnar för att situationen kan få allvarliga konsekvenser.

ADI köper AI-kraft
21 maj 2026 11:34 - Per Henricsson
Analog Devices betalar 1,5 miljarder dollar för det privatägda uppstartsbolaget Empower Semiconductor. Det Kalifornien­baserade företaget har utvecklat en DC/DC-lösning med kisel­baserade kondensatorer som är så liten att den kan placeras under eller inuti kapslar för AI-processorer och andra ström­slukande produkter.

Suveränitet: Öppen AI på svenskt moln slipper USA
21 maj 2026 10:34 - Jan Tångring

För 150 euro per månad får du en kodassistent som körs på datacenter i Sverige på konkurrenskraftiga LLM:er och harnessar som är öppen källkod.

CRA, RED och CSR: Banar väg för en säkrare uppkopplad värld
21 maj 2026 09:58 - Francesco Vaiani, Seco
När antalet IoT- och edge-enheter växer ökar också sårbarheterna dramatiskt. Det behövs starka cybersäkerhetsåtgärder som säker­ställer oavbruten drift, skyddar data och skyddar användare.

INTERVJU: Han hittar buggar i Curl med hjälp av AI
20 maj 2026 15:13 - Jan Tångring
Elektroniktidningen pratar med Arga Reksapati, en indonesisk student som hittade tre av de åtta säkerhetshålen i apriluppdateringen av svenska filöverföringsbiblioteket Curl. Hans AI-verktyg är en vanlig chattbott – det är vad han har råd med.

Nu är Elfa integrerat i RS
20 maj 2026 10:47 - Per Henricsson
Tre år efter köpet är komponentdistributören Elfa fullt integrerad i RS Components. Det innebär bland annat att sortimentet i Sverige vuxit till 830 000 lagerförda produkter samtidigt som Elfas artikelnummer, orderhistorik och rabattavtal förts över till RS plattform.

