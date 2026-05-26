Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram

Företagsinkubatorn Lead har utsetts till Sveriges accelerator inom Natos innovations­organisation Diana. Det ska generera ny teknik för både civila och militära tillämpningar.

– Det är mycket positivt att Sverige får en accelerator inom Natos innovationssatsning Diana. Sverige har starka teknikbolag, en framstående försvarsindustri och ett växande ekosystem för försvars­innovation. Genom Diana kan fler civila innovationer snabbare omsättas till militär förmåga och få de bästa vapnen i händerna på soldaterna både i Sverige och Nato, säger försvarsminister Pål Jonson i ett pressmeddelande.

Diana (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) skapades av Nato för att hitta och påskynda innovationer som stärker alliansens försvars- och säkerhetsförmåga. Diana ger företag tillgång till resurser, nätverk och vägledning för att utveckla banbrytande tekniker som kan lösa kritiska försvars- och säkerhetsutmaningar, samtidigt som organisationen stödjer implementeringen av dessa lösningar.

– Detta är inte bara ett viktigt erkännande för Lead, utan också för Sverige som teknik- och innovationsnation. Vi får nu en tydligare position i det internationella innovations­samarbete som växer fram kring säkerhet, försvar och framtids­teknik, säger Leads vd Catharina Sandberg i samma press­meddelande.

Företags­inkubatorn Lead ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköpings respektive Linköpings kommuner samt av Vinnova.