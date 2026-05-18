AT&S ska tillverka Gapwaves vågledarantenn

Den österrikiska mönsterkorts- och substrattillverkaren AT&S ska industrialisera tillverkningen av Göteborgsbolaget Gapwaves millimetervågsantenn för radarsystem i fordon.

Stapla några metall­­folier med olika mönster på varandra så får du en vågledarkomponent för millimetervågsområdet. Den patenterade tekniken kallas Multi-layer Waveguide (MLW) och kommer från Chalmers. Den kommersialiserades av bolaget Metasum som Gapwaves köpte år 2022.

Med MLW går det att skapa olika typer av passiva vågledar­komponenter och antenner. Men det går också att integrera aktiva komponenter för att göra kompletta millimetervågssystem till en fordonsradar eller en kommunikations­länk.

Tillverkningen sker genom laserbearbetning eller kemisk etsning av en tunn folie av exempelvis koppar, mässing eller aluminium. Folier med olika mönster för olika lager staplas på varandra. Hur många lager det blir beror på vad man vill skapa men minumum är tre.

En antenn på 77 GHz blir exempel­vis inte mer än ungefär en millimeter tjock.

En av finesserna med den patenterade MLW-tekniken är att det inte behöver vara någon elektrisk eller galvanisk kontakt mellan lagren. För att den elektromagnetiska vågen (signalen) trots det inte ska smita ut finns det två lösningar. Den ena baseras på cirkulära hål på bägge sidor av vågledaren som bildar ett periodiskt mönster. Mönstret är förskjutet mellan lagren och skapar en effektiv barriär – ett metamaterial – för signalen som stannar i vågledaren. Den andra metoden baseras på ett i laminatet periodiskt placerat mönster.

Gapwaves startade ett sam­arbete med AT&S enhet i österrikiska Leoben för två år sedan för att kommersialisera tekniken vilket lett till att pro­cessen nu håller på att rampas upp för volymproduktion i fabriken i Fehring.