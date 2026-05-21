ADI köper AI-kraft

Analog Devices betalar 1,5 miljarder dollar för det privatägda uppstartsbolaget Empower Semiconductor. Det Kalifornien­baserade företaget har utvecklat en DC/DC-lösning med kisel­baserade kondensatorer som är så liten att den kan placeras under eller inuti kapslar för AI-processorer och andra ström­slukande produkter.

Genom att byta från keramiska till kisel­baserade kondensatorer går det höja switchfrekvensen kraftigt i DC/DC-omvandlare vilket leder till att de blir tillräckligt små för att rymmas inne i en kapsel med chiplets eller på kapselns undersida.

Kiselkondensatorer kan göras så tunna som 150 µm samtidigt som de har extremt lågt inre motstånd och kan switchas med GHz-frekvenser.

AI- och serverprocessorer vill ofta ha låga spänningar men höga strömmar och dessutom behöver effekten kunna regleras extremt snabbt, inom mikro­sekunder. Då måste om­vandlaren sitta nära processorn.

ADI har ett brett kunnande inom kraftomvandling via köpen av Linear och Maxim, men saknar produkter för just den här typen av uppgifter som Empower nischat in sig på.

Istället för att utveckla egna produkter köper ADI Empower för 1,5 miljarder dollar, en affär som förväntas slutföras under året.