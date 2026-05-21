ADI köper AI-kraft

Analog Devices betalar 1,5 miljarder dollar för det privatägda uppstartsbolaget Empower Semiconductor. Det Kalifornien­baserade företaget har utvecklat en DC/DC-lösning med kisel­baserade kondensatorer som är så liten att den kan placeras under eller inuti kapslar för AI-processorer och andra ström­slukande produkter.

Genom att byta från keramiska till kisel­baserade kondensatorer går det höja switchfrekvensen kraftigt i DC/DC-omvandlare vilket leder till att de blir tillräckligt små för att rymmas inne i en kapsel med chiplets eller på kapselns undersida.

Kiselkondensatorer kan göras så tunna som 150 µm samtidigt som de har extremt lågt inre motstånd och kan switchas med GHz-frekvenser.

AI- och serverprocessorer vill ofta ha låga spänningar men höga strömmar och dessutom behöver effekten kunna regleras extremt snabbt, inom mikro­sekunder. Då måste om­vandlaren sitta nära processorn.

ADI har ett brett kunnande inom kraftomvandling via köpen av Linear och Maxim, men saknar produkter för just den här typen av uppgifter som Empower nischat in sig på.

Istället för att utveckla egna produkter köper ADI Empower för 1,5 miljarder dollar, en affär som förväntas slutföras under året.

21 maj 2026 11:34 - Per Henricsson
Analog Devices betalar 1,5 miljarder dollar för det privatägda uppstartsbolaget Empower Semiconductor. Det Kalifornien­baserade företaget har utvecklat en DC/DC-lösning med kisel­baserade kondensatorer som är så liten att den kan placeras under eller inuti kapslar för AI-processorer och andra ström­slukande produkter.

Suveränitet: Öppen AI på svenskt moln slipper USA
21 maj 2026 10:34 - Jan Tångring

För 150 euro per månad får du en kodassistent som körs på datacenter i Sverige på konkurrenskraftiga LLM:er och harnessar som är öppen källkod.

CRA, RED och CSR: Banar väg för en säkrare uppkopplad värld
21 maj 2026 09:58 - Francesco Vaiani, Seco
När antalet IoT- och edge-enheter växer ökar också sårbarheterna dramatiskt. Det behövs starka cybersäkerhetsåtgärder som säker­ställer oavbruten drift, skyddar data och skyddar användare.

INTERVJU: Han hittar buggar i Curl med hjälp av AI
20 maj 2026 15:13 - Jan Tångring
Elektroniktidningen pratar med Arga Reksapati, en indonesisk student som hittade tre av de åtta säkerhetshålen i apriluppdateringen av svenska filöverföringsbiblioteket Curl. Hans AI-verktyg är en vanlig chattbott – det är vad han har råd med.

Nu är Elfa integrerat i RS
20 maj 2026 10:47 - Per Henricsson
Tre år efter köpet är komponentdistributören Elfa fullt integrerad i RS Components. Det innebär bland annat att sortimentet i Sverige vuxit till 830 000 lagerförda produkter samtidigt som Elfas artikelnummer, orderhistorik och rabattavtal förts över till RS plattform.

I morgon kan 48 000 Samsunganställda strejka
20 maj 2026 10:33 - Per Henricsson

Ett bråk om bonusar ser trots försök till medling av den sydkoreanska staten ut att leda till att 48 000 anställda hos Samsung Electronics startar en 18 dagar lång strejk på torsdag. Den kan få effekter både på landets ekonomi och tillgången på minnen och andra halvledar­kretsar, rapporterar Reuters.

En virtuell kärnreaktor i beredskap
20 maj 2026 09:18 - Jan Tångring

Det virtuella kraftverk som kontrolleras av det tyska elbolaget Ettkommafem (1KOMMA5°) har nu passerat en milstolpe på 1 gigawatt i tillfällig effekt. Planen är att ha 20 gigawatt år 2030.

Öppet kisel firar: Wafer Space levererar
19 maj 2026 14:15 - Jan Tångring
Wafer Space – ett projekt för billig asicproduktion – har levererar sina första chips. Tim Ansell, tidigare på Google, startade Wafer Space för att ersätta projektet Efabless när det gick omkull.

Arm under lupp i USA
19 maj 2026 12:54 - Per Henricsson

Amerikanska FTC har startat en utredning om brittiska Arms licensvillkor efter det att bolaget i våras presenterade den första egenutvecklade kretsen, en processor för datacenter. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg under­söker myndigheten om Arm missbrukar sin starka ställning på marknaden för processor­arki­tekturer genom sina licens­villkor.

Nigel tar nästa steg: Ska automatisera hela testflödet
19 maj 2026 09:06 - Per Henricsson
För ett år sedan presenterade NI AI-assistenten Nigel som en hjälpfunktion i Labview. Nu breddas satsningen kraftigt. Nigel ska inte bara hjälpa testutvecklare att förstå och skriva kod utan blir ett AI-lager för NI:s hela testplattform.

Bounded säkrar leverantörsnätet
19 maj 2026 08:43 - Jan Tångring
Uppstarten Bounded Systems larmar när någon i leverantörskedjan ökar din sä-kerhetsrisk. För enligt Cybersäkerhetslagen är det du som är ansvarig för att hålla leverantörskedjan säker.

Lanserar AI-tjänst med data som stannar i Sverige
18 maj 2026 15:48 - Jan Tångring
Sverige har fått chattbott – Grunden. Den kör en öppen LLM på Nvidia H200-servrar som står i Stockholm. Syftet är att erbjuda europeisk suveränitet – att bygga bort beroendet från de amerikanska AI-jättarna.

En halv seger för Infineon
18 maj 2026 11:41 - Per Henricsson
Den rättsliga striden i USA mellan den tyska halvledarjätten Infineon och den kinesiska utmanaren Innoscience har nått ett avgörande. Den amerikanska handelsmyndigheten ITC har fastställt ett importförbud mot Innoscience – men segern har ingen praktisk betydelse.

AT&S ska tillverka Gapwaves vågledarantenn
18 maj 2026 10:00 - Per Henricsson
Den österrikiska mönsterkorts- och substrattillverkaren AT&S ska industrialisera tillverkningen av Göteborgsbolaget Gapwaves millimetervågsantenn för radarsystem i fordon.

Hundraårsfirande kablagespecialist tar steget till Sverige
18 maj 2026 09:10 - Per Henricsson
Det började med glas och porslin men sedan snart 90 år säljer norska Bredengen specialkablage och andra produkter för rf- och mikrovågsområdet, liksom optisk fiber. För ett år sedan tog företaget steget till Sverige och nu finns tre anställda i Kista som bearbetar kunder inom framför allt försvar, kommunikation, EMC-test och industri.

Milstolpe: Google hittade AI-skapad cyberattack
13 maj 2026 15:04 - Jan Tångring
För första gången har Googles cybersäkerhetsgrupp GTIG stött på vad som ser ut att vara en nolldagsattack skapad av AI. GTIG tror att AI är hjärnan på grund av det idiomatiska språkbruket och på grund av buggens natur. AI används allt mer offensivt, enligt GTIG.

Telenor knoppar av IoT-verksamheten
13 maj 2026 12:27 - Per Henricsson
Investmentbolaget Verdane köper 50 procent av den norska mobiloperatören Telenors IoT-verksamhet. Connexion ska från och med nu drivas som ett separat bolag och har 31 miljoner uppkopplade enheter i över 200 länder.

AI ska korta karakterisering till dagar
13 maj 2026 09:05 - Veijo Ojanperä
Siemens EDA lanserar Solido Characterizer, ett nytt AI-baserat verktyg för karakterisering som skapar standardcellsbibliotek och IP. Bolaget hävdar att det är upp till sju gånger snabbare och att generering av SPICE-baserade Libertyfiler kan kortas från veckor till dagar.

Crosscontrol åter i svensk ägo
13 maj 2026 08:59 - Per Henricsson
År 2012 köpte amerikanska Actuant svenska Crosscontrol. Nu tar Scanreco över det Alftabaserade bolaget, som gör displaydatorer för industriella fordon.

Utveckla för M0+ med hjälp av AI
12 maj 2026 16:40 - Jan Tångring

PIC32CM PL10 – en 32-bitare från Microchip  – har utvecklingsverktyg som tar hjälp av AI. Du kan använda den i responsiva pekgränssnitt och för analogmätningar.

Rainer Raitasuo

+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)