Suveränitet: Öppen AI på svenskt moln slipper USA

För 150 euro per månad får du en kodassistent som körs på datacenter i Sverige på konkurrenskraftiga LLM:er och harnessar som är öppen källkod.

Tjänsten heter Berget Code och drivs av Berget AI, bakom vilket vi hittar Christian Landgren, känd för Öppna skolplattformen – ett öppenkodsalternativ till Stockholm stads skola-elev-app Skolplattformen.

Berget Code används för AI-agentstödd programutveckling, som alternativ till tjänster som Claude Code och Codex.

Genom att tjänsten drivs i Sverige av ett svenskt företag blir det enklare att uppfylla lagkrav på integritet. Amerikanska tjänster spionerar på dig om USA ber om det.

Enligt Berget har öppna kodassistenter sedan december 2025 blivit allt mer användbara för verkligt utvecklingsarbete och under 2026 kommit ikapp de kommersiella i kvalitet.

All data stannar inom Sveriges gränser och Berget AI tränar inga modeller på din kod.

Som harness väljer du antingen Opencode eller Pi – båda är öppen källkod. De kan använda LLM:erna Kimi K2.6 från kinesiska Moonshot, Gemma 4 från Google och Medium 3.5 från franska Mistral.

Tjänsten är tillgänglig nu. Du kan redan sedan tidigare använda Berget AI som ett Open AI-kompatibelt API. Bland kunderna finns redan svenska myndigheter, finansinstitut och teknikbolag.