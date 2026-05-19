Arm under lupp i USA

Amerikanska FTC har startat en utredning om brittiska Arms licensvillkor efter det att bolaget i våras presenterade den första egenutvecklade kretsen, en processor för datacenter. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg under­söker myndigheten om Arm missbrukar sin starka ställning på marknaden för processor­arki­tekturer genom sina licens­villkor.

Bak­grunden är att Arm sedan starten fungerat som en renodlad leverantör av processor­arkitekturer och IP-block till företag som Apple, Qualcomm, Nvidia och Mediatek, som sedan designat egna kretsar.

FTC:s utredning ska enligt rapporterna undersöka om Arm försöker begränsa konkurrensen genom att försämra eller neka tillgång till vissa licenser. Miss­tankarna kommer samtidigt som Arm förändrat sin strategi.

I mars 2026 presenterade företaget en egen AI-processor för AI- och datacenter. För­ändringen har väckt oro bland kunderna som nu riskerar att få Arm både som leverantör och konkurrent.

En separat konflikt har pågått sedan Qualcomm köpte processorstartupen Nuvia år 2022. Även den handlar om villkoren för licenserna. Arm hävdade att de inte automatiskt kunde överföras vid uppköpet men förlorade senare rättsprocessen.

Därefter har Qualcomm drivit konkurrensrättsliga klagomål mot Arm hos myndigheter i USA, Europa och Sydkorea. Syd­kore­anska konkurrens­myndigheten genomförde bland annat en razzia mot Arms kontor i Seoul under 2025.

Varken Arm eller Qualcomm har velat kommentera Bloombergs uppgifter.