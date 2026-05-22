Waymo tar timeout från översvämmade gator

Amerikanska robotaxibolaget Waymo pausar sin tjänst i Atlanta och San Antonio i väntan på bättre väder. Bilarna kan inte hantera översvämmade gator efter plötsliga regnskurar.

Översvämningarna kommer så plötsligt att National Weather Service inte hinna varna för dem – och Waymos strategi är beroende av de varningarna.

Något som hände en bil i Atlanta var att den körde ut på en översvämmad gata, men sedan stannade och blev stående mitt i vattnet. Den bärgades efter en timme.

Waymo säger till tidningen Techcrunch att det inte hunnit ta ta fram en slutgiltig lösning för att undvika översvämmade gator. Waymos strategi har varit att ställa in trafiken där det finns risk för bilen hamnar i vattnet i hög hastighet. Men regnskurar har kommit så plötsligt att vädertjänsten inte hunnit varna Waymo för dem.