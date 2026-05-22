Frankrike vill bygga gigawatt-AI-center

För tio miljarder euro vill ett franskt konsortium bygga AI-EU-suveränitet i form av ett kolossalt franskt AI-datacenter. Det hoppas på sponsring från EU:s datacenterfond för AI.

Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Konsortiet heter Aion. Medlemmarna är IT-bolagen Artefact, Bull och Capgemini, teleoperatörerna Orange och Iliad, riskkapitalbolaget Ardian och – sist men inte minst, med tanke på AI:s kolossala energianvändning – energibolaget EDF.

Av dem är Iliad själv berett att satsa att satsa 4 miljarder euro. Iliad har en datacenterarm – Scaleway.

EU har noterat att USA och Kina investerar tungt i AI-datacenter, och vill gå samma väg. Därför skapade EU-kommissionen i december en AI-infrastrukturfond på 20 miljarder euro.

EDF sa förra året att man öppnade upphandlingar för flera av sina gamla industritomter med direkta nätanslutningar, så att datacenteroperatörer kan snabba upp tiden det tar att kopplas in på elförsörjningen.