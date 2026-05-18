Hundraårsfirande kablagespecialist tar steget till Sverige

Det började med glas och porslin men sedan snart 90 år säljer norska Bredengen specialkablage och andra produkter för rf- och mikrovågsområdet, liksom optisk fiber. För ett år sedan tog företaget steget till Sverige och nu finns tre anställda i Kista som bearbetar kunder inom framför allt försvar, kommunikation, EMC-test och industri.

– Det var 1938 som bolaget kom i kontakt med Huber+Suhner och kom in på rf och mikrovåg. Så vi har haft ett mycket långt samar-bete med dem. Mycket av den kompetens vi sitter på idag har vi lärt av dem, säger Ninni Stenkula på det svenska kontoret.

Under åren har Bredengen kompletterat med andra leverantörer – RLC, Fimo, JMA och CCI – men hållit sig inom det som kallas rf- och mikrovåg. Enda undantaget är fiber.

Bolaget ägs av ättlingar till Knut Georg Andersen som var den enda anställda när grundaren Carl Bredengen gick bort. Han fick köpa bolaget av änkan. Idag omsätter Bredengen runt 120 miljoner svenska kronor per år och har 23 anställda, varav 20 i Furuset, Oslo. Kunderna finns framför allt inom telekom, försvar och industri. Plus offshore, som är stort i Norge. I Sverige finns också många EMC-labb.

– Vår grund har alltid varit det samarbete vi har haft med Huber+Suhner, säger Ninni Stenkula och fortsätter:

– Vi sitter i samma lokaler i Kista som de. Och en av mina kollegor arbetade hos dem. Själva fokuserar de på nyckelkunder, så det fanns ett gap för oss att komma in och hjälpa till med mindre bolag. De andra leverantörer som vi har exklusiva avtal med i Norge såg att det var positivt att vi gick in i Sverige, för då kunde vi täcka hela den nordiska marknaden för dem.

EN ANNAN VIKTIG FÖRKLARING till att företaget tog steget till Sverige är att vi är med i EU. Som privatperson märker man inget om man reser mellan länderna men för företag som ska importera varor finns en betydande pappersexercis. Särskilt om varorna först tas in i Norge och sedan skickas vidare till ett annat EU-land.

– Även om vi hämtar produkterna från Norge är den problematiken inget som kunderna ska märka. Och vi sätter priserna som om vi skickade från Sverige.

Planen är att sätta upp större lager i Sverige.

– Vi ser att vi säljer lite andra typer av produkter i Sverige än i Norge så vi behöver få lite statistik på vad som är smart att ha på lagret.

Idag finns mindre lager på kontoret i Kista.

– Sverige är ett betydligt större industriland. Vill man växa är det rätt väg.

Bolaget är inte helt okänt här – det har skett en viss försäljning från Oslokontoret – men med tre personer på plats finns större möjligheter att bearbeta marknaden.

– Vi är inte bara en distributör som säljer produkter utan vi har kunskap om produkterna. Vi bistår med rådgivning eller dokumentation när det behövs. Ger rekommendationer, säger Ninni Stenkula.

Det gäller både standardprodukter och speciallösningar.

– Om våra kunder kommer med någonting speciellt så ska vi kunna hjälpa dem i samarbete med våra leverantörer. Och sedan kan vi också sätta ihop kablaget.

Företaget har egen tillverkning i Oslo för kablage upp till 40 GHz.

– Det mesta vi sätter ihop är från Huber+Suhner såklart. Men vi sätter också ihop kablage från alla våra leverantörer.

Som kund kan man få olika typer av dokumentation, inklusive testprotokoll. Särskilt försvarskunder efterfrågar det. Men även testhus och andra med högre krav.

– Sedan jobbar vi också med fiber, både singel- och multimod.

För kunder som vet exakt vad de vill, finns en variant av webbutiken med svenska priser och svensk text.

– Beställningen går till vårt kontor i Norge.

EN FRÅGA SOM SNABBT blivit aktuell den senaste tiden är ledtider och priser. Särskilt minnen har påverkats kraftigt av AI-boomen men de flesta typer av komponenter tar numera lite längre tid att få hem och har dessutom ökat i pris.

– För de produkter som vi säljer mycket av, och som är väldigt känsliga på långa leveranstider, har vi sett till att fylla upp lagret. Vi hade en dialog med Huber+Suhner om det. Även de har fyllt upp sitt lager.

När det kommer till priserna så har råmaterial, transporter och mycket annat blivit dyrare.

– Vi försöker att inte öka priserna för mycket men marknaden är som den är.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

Det är inte bara elektronik det är brist på, kriget i Ukraina har gjort att det har blivit svårare att få tag på fiber.

– Det är drönare som använder extremt mycket fiber. Och såklart datacenter. Det finns inte så många företag som producerar fiber och det börjar bli ett problem. Det är något man får ta in på lagret och se till att man har.