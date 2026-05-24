Mythos hittar 3900 sårbarheter i öppen källkod

Sammanlagt 3900 sårbarheter har amerikanska Anthropics omtalade stora språkmodell Mythos hittat i drygt tusen öppenkodsprojekt. Uppskattningsvis. Projekt sägs ha bett Anthropic hålla tillbaka Mythos lite grand – de hinner inte åtgärda alla rapporter Mythos levererar.

Det berättade Anthropic i fredags i en avstämning av sitt projekt Glasswing. Fler fynd väntas allteftersom Anthropic gräver vidare med Mythos.

Analysen av Mythos storm av rapporter är inte klar. Siffran 3900 är en skattning av hur många sårbarheter som kommer att finnas kvar när mänskliga experter rensat bort falsklarmen ur de fynd Mythos stolt radat upp.

Hittills har 530 verifierade sårbarheter – en sjundedel – rapporterats vidare till projekten. Anthropic vill inte riskera att skicka dåliga AI-slaskrapporter vidare utan vill granska dem ordentligt först.

Några projekt har begärt och fått ytterligare 1129 icke-verifierade sårbarheter skickade till sig. En andel av dem kommer alltså att visa sig vara falsklarm.

Andra projekt har bett Anthroipc avvakta med att skicka fler rapporter tills de hunnit hantera de rapporter de redan fått.

75 stycken sårbarheter ska ha åtgärdats, tror Anthropic. Av dem har 65 publicerats offentligt. Snart kommer det att landa ytterligare en packe publiceringar när deras 90-dagarsembargon gått ut.

Det kommer framledes att finnas uppdaterad statistik på denna sida (länk).

Siffran 3900 gäller bara allvarliga och kritiska sårbarheter. Allmänna buggar och defekter har Mythos grävt upp betydligt fler. I skrivande stund har Mythos hittat och triagerat 23 019 buggar i de dryga tusen projekten.

Att ”triagera” är att värdera hur allvarlig buggen är.

Statistiken och prognoserna ovan gäller öppenkodsprojekt. Anthropic har scannat dem pro bono i projektet Glasswing, som annonserades i början av april.

Glasswing är mer känt för de cirka 50 företag och projekt som Anthropic klassade som systemviktiga och gav exklusiv tillgång till att själv använda Mythos.

Dessa 50 ska nu sammanlagt ha hittat ”fler än tiotusen” allvarliga eller kritiska sårbarheter varav ”typiskt hundratals” vardera, enligt Anthropic.

Cloudflare ska exempelvis ha hittat 2000 buggar varav 200 är allvarliga eller kritiska sårbarheter.