Fordonsindustrin tvingar EU dra tillbaka svartlistning

För en månad sedan hamnade kinesiska Yangzhou Yangjie på EU:s sanktionslista efter att ha sålt produkter till Ryssland som kan användas i kriget mot Ukraina. En oväntad konsekvens var att det stoppade leveranser av diskreta halv­ledar­kompo­nen­ter från företagets amerikanska dotterbolag MCC. Enligt nyhets­byrån Bloomberg har det lett till problem för fordons­industrin som övertygat EU att inom kort lyfta sank­tionerna.

Fordons­industrin hade knappt hunnit återhämta sig från chocken när enkla komponenter som dioder, transistorer, spännings­regulatorer och ESD-skydd blev bristvaror efter att den nederländska staten tog över kontrollen av Nexperia. Åtgärden skulle vara tillfällig, men fick till resultat att kapslings­fabriken i Kina slutade leverera vilket i sin tur ledde till kraftiga problem för bland annat bilindustrin.

En alternativ leverantör var ame­rikanska MCC men företagets kinesiska moderbolag Yangzhou Yangjie hamnade på EU:s senaste sanktionslista från april över företag som levererar teknik med dubbla användnings­områden till Ryssland.

MCC anser sig helt fristående från moderbolaget men har för säkerhets skull pausat leveran-serna till Europa för att ta reda på vad som gäller.

Enligt Bloomberg har fordons­industrin tryckt på för att EU ska ompröva sitt beslut och det ser ut att ge resultat inom kort.

En bidragande faktor kan vara att problemen för Nexperia ännu inte löst sig, bolaget ser allt mer ut att delas i en kinesisk del och en europeisk del där den senare bygger ut kapslingskapacitet utanför Kina medan den förra börjat tillverka kretsar i moderbolagets kinesiska halvledarfabrik.

22 maj 2026 14:50 - Per Henricsson
Frankrike vill bygga gigawatt-AI-center
22 maj 2026 09:55 - Jan Tångring

För tio miljarder euro vill ett franskt konsortium bygga AI-EU-suveränitet i form av ett kolossalt franskt AI-datacenter. Det hoppas på sponsring från EU:s datacenterfond för AI.

CRA-säkrad inbyggnadsarkitektur
22 maj 2026 08:17 - Sysgo
CRA-säkrad inbyggnadsarkitektur

För utvecklare och systemintegratörer i säkerhetskritiska sektorer som järnväg, flyg, försvar och industriell automation kan dessa krav vara överväldigande. Tyska Sysgo, som utvecklar säkerhetskritiska realtidsoperativsystem, vill gärna vara en ­strategisk partner i denna omställning.

Litauen tillåter självkörande Tesla
22 maj 2026 07:45 - Jan Tångring
Litauen tillåter självkörande Tesla

Om Nederländerna kan tillåta Tesla-självkörning, så kan vi. Så tänker Litauen och godkänner Tesla FSD utan att göra en egen utvärdering.

Waymo tar timeout från översvämmade gator
22 maj 2026 07:45 - Jan Tångring

Amerikanska robotaxibolaget Waymo pausar sin tjänst i Atlanta och San Antonio i väntan på bättre väder. Bilarna kan inte hantera översvämmade gator efter plötsliga regnskurar.

Ingen strejk på Samsung
21 maj 2026 14:16 - Per Henricsson

I sista minuten kom facket och ledningen överens om villkoren för bonusar, därmed är storstrejken som skulle ha startats idag uppskjuten medan medlemmarna röstar om förslaget, rapporterar Reuters.

EU-sanktioner skapar nästa Nexperiakris
21 maj 2026 13:18 - Per Henricsson
EU-sanktioner skapar nästa Nexperiakris

Amerikanska MCC, som precis som Nexperia tillverkar diskreta halvledare, har stoppat leveranserna till Europa. Orsaken är att det kinesiska moderbolaget Yangzhou Yangjie hamnat på EU:s sanktionslista. Branschorganisationen Svensk Elektronik varnar för att situationen kan få allvarliga konsekvenser.

ADI köper AI-kraft
21 maj 2026 11:34 - Per Henricsson
ADI köper AI-kraft

Analog Devices betalar 1,5 miljarder dollar för det privatägda uppstartsbolaget Empower Semiconductor. Det Kalifornien­baserade företaget har utvecklat en DC/DC-lösning med kisel­baserade kondensatorer som är så liten att den kan placeras under eller inuti kapslar för AI-processorer och andra ström­slukande produkter.

Suveränitet: Öppen AI på svenskt moln slipper USA
21 maj 2026 10:34 - Jan Tångring

För 150 euro per månad får du en kodassistent som körs på datacenter i Sverige på konkurrenskraftiga LLM:er och harnessar som är öppen källkod.

CRA, RED och CSR: Banar väg för en säkrare uppkopplad värld
21 maj 2026 09:58 - Francesco Vaiani, Seco
CRA, RED och CSR: Banar väg för en säkrare uppkopplad värld

När antalet IoT- och edge-enheter växer ökar också sårbarheterna dramatiskt. Det behövs starka cybersäkerhetsåtgärder som säker­ställer oavbruten drift, skyddar data och skyddar användare.

INTERVJU: Han hittar buggar i Curl med hjälp av AI
20 maj 2026 15:13 - Jan Tångring
INTERVJU: Han hittar buggar i Curl med hjälp av AI

Elektroniktidningen pratar med Arga Reksapati, en indonesisk student som hittade tre av de åtta säkerhetshålen i apriluppdateringen av svenska filöverföringsbiblioteket Curl. Hans AI-verktyg är en vanlig chattbott – det är vad han har råd med.

Nu är Elfa integrerat i RS
20 maj 2026 10:47 - Per Henricsson
Nu är Elfa integrerat i RS

Tre år efter köpet är komponentdistributören Elfa fullt integrerad i RS Components. Det innebär bland annat att sortimentet i Sverige vuxit till 830 000 lagerförda produkter samtidigt som Elfas artikelnummer, orderhistorik och rabattavtal förts över till RS plattform.

I morgon kan 48 000 Samsunganställda strejka
20 maj 2026 10:33 - Per Henricsson

Ett bråk om bonusar ser trots försök till medling av den sydkoreanska staten ut att leda till att 48 000 anställda hos Samsung Electronics startar en 18 dagar lång strejk på torsdag. Den kan få effekter både på landets ekonomi och tillgången på minnen och andra halvledar­kretsar, rapporterar Reuters.

En virtuell kärnreaktor i beredskap
20 maj 2026 09:18 - Jan Tångring

Det virtuella kraftverk som kontrolleras av det tyska elbolaget Ettkommafem (1KOMMA5°) har nu passerat en milstolpe på 1 gigawatt i tillfällig effekt. Planen är att ha 20 gigawatt år 2030.

Öppet kisel firar: Wafer Space levererar
19 maj 2026 14:15 - Jan Tångring
Öppet kisel firar: Wafer Space levererar

Wafer Space – ett projekt för billig asicproduktion – har levererar sina första chips. Tim Ansell, tidigare på Google, startade Wafer Space för att ersätta projektet Efabless när det gick omkull.

Arm under lupp i USA
19 maj 2026 12:54 - Per Henricsson

Amerikanska FTC har startat en utredning om brittiska Arms licensvillkor efter det att bolaget i våras presenterade den första egenutvecklade kretsen, en processor för datacenter. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg under­söker myndigheten om Arm missbrukar sin starka ställning på marknaden för processor­arki­tekturer genom sina licens­villkor.

Nigel tar nästa steg: Ska automatisera hela testflödet
19 maj 2026 09:06 - Per Henricsson
Nigel tar nästa steg: Ska automatisera hela testflödet

För ett år sedan presenterade NI AI-assistenten Nigel som en hjälpfunktion i Labview. Nu breddas satsningen kraftigt. Nigel ska inte bara hjälpa testutvecklare att förstå och skriva kod utan blir ett AI-lager för NI:s hela testplattform.

Bounded säkrar leverantörsnätet
19 maj 2026 08:43 - Jan Tångring
Bounded säkrar leverantörsnätet

Uppstarten Bounded Systems larmar när någon i leverantörskedjan ökar din sä-kerhetsrisk. För enligt Cybersäkerhetslagen är det du som är ansvarig för att hålla leverantörskedjan säker.

Lanserar AI-tjänst med data som stannar i Sverige
18 maj 2026 15:48 - Jan Tångring
Lanserar AI-tjänst med data som stannar i Sverige

Sverige har fått chattbott – Grunden. Den kör en öppen LLM på Nvidia H200-servrar som står i Stockholm. Syftet är att erbjuda europeisk suveränitet – att bygga bort beroendet från de amerikanska AI-jättarna.

En halv seger för Infineon
18 maj 2026 11:41 - Per Henricsson
En halv seger för Infineon

Den rättsliga striden i USA mellan den tyska halvledarjätten Infineon och den kinesiska utmanaren Innoscience har nått ett avgörande. Den amerikanska handelsmyndigheten ITC har fastställt ett importförbud mot Innoscience – men segern har ingen praktisk betydelse.

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)