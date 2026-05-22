Fordonsindustrin tvingar EU dra tillbaka svartlistning

För en månad sedan hamnade kinesiska Yangzhou Yangjie på EU:s sanktionslista efter att ha sålt produkter till Ryssland som kan användas i kriget mot Ukraina. En oväntad konsekvens var att det stoppade leveranser av diskreta halv­ledar­kompo­nen­ter från företagets amerikanska dotterbolag MCC. Enligt nyhets­byrån Bloomberg har det lett till problem för fordons­industrin som övertygat EU att inom kort lyfta sank­tionerna.

Fordons­industrin hade knappt hunnit återhämta sig från chocken när enkla komponenter som dioder, transistorer, spännings­regulatorer och ESD-skydd blev bristvaror efter att den nederländska staten tog över kontrollen av Nexperia. Åtgärden skulle vara tillfällig, men fick till resultat att kapslings­fabriken i Kina slutade leverera vilket i sin tur ledde till kraftiga problem för bland annat bilindustrin.

En alternativ leverantör var ame­rikanska MCC men företagets kinesiska moderbolag Yangzhou Yangjie hamnade på EU:s senaste sanktionslista från april över företag som levererar teknik med dubbla användnings­områden till Ryssland.

MCC anser sig helt fristående från moderbolaget men har för säkerhets skull pausat leveran-serna till Europa för att ta reda på vad som gäller.

Enligt Bloomberg har fordons­industrin tryckt på för att EU ska ompröva sitt beslut och det ser ut att ge resultat inom kort.

En bidragande faktor kan vara att problemen för Nexperia ännu inte löst sig, bolaget ser allt mer ut att delas i en kinesisk del och en europeisk del där den senare bygger ut kapslingskapacitet utanför Kina medan den förra börjat tillverka kretsar i moderbolagets kinesiska halvledarfabrik.