Striden om Nexperia eskalerar med stämning

Kinesiska Wingtech, som äger Nexperia, har stämt den nederländska delen av bolaget plus några av dess chefer på 1,2 miljarder dollar. Företaget vill ha kompensation för förlorade affärer sedan den nederländska staten tog tillfällig kontroll över bolaget i oktober förra året.

Striden mellan Wingtech och kinesiska staten på ena sidan och den nederländska delen av bolaget plus den nederländska staten, på andra sidan, trappades ned i slutet av förra året sedan den kinesiska staten drog tillbaka exportbegränsningar och den nederländska staten släppte kontrollen över bolaget.

Dock maler den tillhörande rättsprocessen i Nederländerna vidare och det är oklart när den kan komma att avgöras.

Wingtech har lämnat in en stämning i Dongguan och kräver cirka 1,2 miljarder dollar av den nederländska delen av bolaget, plus att företaget återfår kontrollen över den europeiska delen av verksamheten.

Konflikten mellan Nexperias kinesiska ägare och den nederländska ledningen ledde ganska omgående till att det slutade komma kapslade komponenter från kina vilket i sin tur fick företagets halvledarfabriker i Tyskland och England att sluta skicka wafers för kapsling till Kina.

Parallellt har tvisten hamnat i nederländsk domstol men ett avgörande kan ligga långt bort. Dessutom har parterna fortsatt att beskylla varandra för diverse oegentligheter och ovilja till att lösa konflikten.