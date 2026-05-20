Nu är Elfa integrerat i RS

Tre år efter köpet är komponentdistributören Elfa fullt integrerad i RS Components. Det innebär bland annat att sortimentet i Sverige vuxit till 830 000 lagerförda produkter samtidigt som Elfas artikelnummer, orderhistorik och rabattavtal förts över till RS plattform.

Det var i juni 2023 som den brittiska distributören RS köpte sin konkurrent Distrelec, där Elfa ingick, för 365 miljoner euro. Säljare var det tyska investmentbolaget Aurelius som köpte Distrelec i december 2019 av schweiziska Dätwyler.

Vid förvärvstillfället stod Elfa för cirka 60 procent av omsättningen i Sverige, medan RS stod för cirka 40 procent.

År 2024 meddelade RS, Distrelec och Elfa att de skulle möta kunderna tillsammans och att sortimenten skulle integreras.

Allt är nu klart vilket innebär att sortimentet ökat till 830 000 lagerförda produkter. Mellan 80 och 90 procent av Elfas unika artikelnummer finns kvar och går att söka på i den nya RS-plattformen. Den gamla Elfa Distrelec-plattformen stängdes den 18 maj.

Sammanslagningen har inte medfört några uppsägningar i Sverige där det idag finns cirka 30 anställda. Även Elfas kontor i Kista finns kvar, liksom teamen för kundtjänst, teknisk service och sälj. RS Scandinavia har totalt 110 anställda.

RS Group är noterat på Londonbörsen och hade för det brutna räkenskapsåret som slutade 31 mars 2025 en omsättning på 2,9 miljarder pund eller cirka 41 miljarder kronor. Enligt branschorganisationen EICA är RS tredje största komponentdistributör i Europa efter Avnet och Arrow.