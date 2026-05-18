En halv seger för Infineon

Den rättsliga striden i USA mellan den tyska halvledarjätten Infineon och den kinesiska utmanaren Innoscience har nått ett avgörande. Den amerikanska handelsmyndigheten ITC har fastställt ett importförbud mot Innoscience – men segern har ingen praktisk betydelse.

Kraftkomponenter i galliumnitrid är en snabbväxande marknad för allt från AI-datacenter till elbilar. Kampen om marknadsandelar förs inte bara i utvecklingslabb och fabriker, utan även i domstolarna.

Den amerikanska handelskommissionen (ITC) fastställde nyligen ett preliminärt beslut från december 2025 som slår fast att kinesiska Innoscience har gjort intrång i ett av Infineons patent. Resultatet innebär ett formellt import- och försäljningsförbud på den amerikanska marknaden.

Det aktuella importförbudet träffar enbart äldre produkter som Innoscience redan har slutat tillverka och sälja. Innoscience kan därmed fortsätta att leverera sina nya produktfamiljer till amerikanska kunder.

Innoscience kallar i ett pressmeddelande utfallet för en total seger över vad de beskriver som ett ogrundat försök från Infineon att kväva laglig konkurrens. Samtidigt har den påtvingade omkonstruktionen av komponenterna inneburit en betydande finansiell kostnad för bolaget.

Striden är dessutom långt ifrån över. Parallellt med processen i USA pågår flera rättstvister mellan bolagen i Tyskland, där domstolen i München redan i augusti 2025 fann att Innoscience gjort intrång i ett av Infineons patent.

Fler förhandlingar väntar i sommar.