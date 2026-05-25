Självkörande busslinje krockade på premiären

Göteborgs första självkörande buss krockade med en spårvagn en timme efter premiären. Ingen skadades.

Det rapporterar Göteborgsposten. Klockan 10 avgick premiärturen. En timme senare krockade bussen med en spårvagn på Aschebergsgatan. Bussen har tagits ur trafik.

Bussen har rullat genom centrala Göteborg sedan slutet av mars, men utan passagerare. Däremot sitter där en tekniker på förarplatsen som kan ta över styrnning.

Teknikern fanns även på plats när bussen krockade. Nästa steg på sikt skulle ha varit att flytta på teknikern från förarplatsen,

Bussen är nästan lika stor som en vanlig stadsbuss och kör i samma hastighet som övrig trafik.

Leverantören av bussen, som heter E Atak (e-ATAK), är turkiska Karsan. Bussen körs i projekt i 11 länder. Självkörningstekniken levereras av amerikanska Adastec.