EU-sanktioner skapar nästa Nexperiakris

Amerikanska MCC, som precis som Nexperia tillverkar diskreta halvledare, har stoppat leveranserna till Europa. Orsaken är att det kinesiska moderbolaget Yangzhou Yangjie hamnat på EU:s sanktionslista. Branschorganisationen Svensk Elektronik varnar för att situationen kan få allvarliga konsekvenser.

Det finns stora likheter mellan Nexperia och MCC. Bägge utvecklar och tillverkar enkla komponenter som dioder, transistorer, spännings­regulatorer, och ESD-skydd. Bägge förvärvades av kinesiska bolag, år 2018 respektive 2015, men har fortsatt att drivas som fristående enheter.

Problemen för Nexperia startade när den nederländska staten ingrep i oktober förra året med motiveringen att företagets vd var på väg att flytta verk­sam­heten till Kina i kombination med att moderbolaget Wingtech hamnat på en amerikansk sanktionslista. Problemen är fortfarande inte lösta och just nu ser det ut som att bolaget är på väg att delas i en europeisk del och en kinesisk.

När det gäller MCC hamnade moder­bolaget Yangzhou Yangjie på EU:s senaste sanktionslista från april över företag som levererar teknik med dubbla användningsområden till Ryssland.

MCC anser sig helt fristående från moderbolaget men har för säkerhets skull pausat leveran­serna till Europa för att ta reda på vad som gäller.

– Leveransstoppet från MCC visar hur snabbt ett sanktions­beslut kan slå mot europeisk industri. När ett moderbolag sätts på EU:s sanktionslista påverkas hela leverantörskedjan. Företag behöver därför snabbt se över alternativa lösningar och säker­ställa att de följer gällande sanktioner och regelverk, skriver Svensk Elektroniks general­sekreterare Elisabet Österlund.

