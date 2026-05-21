EU-sanktioner skapar nästa Nexperiakris

Amerikanska MCC, som precis som Nexperia tillverkar diskreta halvledare, har stoppat leveranserna till Europa. Orsaken är att det kinesiska moderbolaget Yangzhou Yangjie hamnat på EU:s sanktionslista. Branschorganisationen Svensk Elektronik varnar för att situationen kan få allvarliga konsekvenser.
Det finns stora likheter mellan Nexperia och MCC. Bägge utvecklar och tillverkar enkla komponenter som dioder, transistorer, spänningsregulatorer, och ESD-skydd. Bägge förvärvades av kinesiska bolag, år 2018 respektive 2015, men har fortsatt att drivas som fristående enheter.
Problemen för Nexperia startade när den nederländska staten ingrep i oktober förra året med motiveringen att företagets vd var på väg att flytta verksamheten till Kina i kombination med att moderbolaget Wingtech hamnat på en amerikansk sanktionslista. Problemen är fortfarande inte lösta och just nu ser det ut som att bolaget är på väg att delas i en europeisk del och en kinesisk.
När det gäller MCC hamnade moderbolaget Yangzhou Yangjie på EU:s senaste sanktionslista från april över företag som levererar teknik med dubbla användningsområden till Ryssland.
MCC anser sig helt fristående från moderbolaget men har för säkerhets skull pausat leveranserna till Europa för att ta reda på vad som gäller.
– Leveransstoppet från MCC visar hur snabbt ett sanktionsbeslut kan slå mot europeisk industri. När ett moderbolag sätts på EU:s sanktionslista påverkas hela leverantörskedjan. Företag behöver därför snabbt se över alternativa lösningar och säkerställa att de följer gällande sanktioner och regelverk, skriver Svensk Elektroniks generalsekreterare Elisabet Österlund.
Mer information finns på Svensk Elektroniks hemsida (länk).