Nigel tar nästa steg: Ska automatisera hela testflödet

För ett år sedan presenterade NI AI-assistenten Nigel som en hjälpfunktion i Labview. Nu breddas satsningen kraftigt. Nigel ska inte bara hjälpa testutvecklare att förstå och skriva kod utan blir ett AI-lager för hela NI:s testplattform.

När NI presenterar nästa steg för Nigel handlar det om betydligt mer än en chatbot i det grafiska programmeringsspråket Labview. Företaget beskriver visionen som en AI-förberedd testplattform där automation och AI ska genomsyra hela utvecklingskedjan – från utveckling och återanvändning till verifiering och driftsättning.

Den största nyheten är promptbaserad kodgenerering i Labview+ Suite. Testutvecklaren ska kunna beskriva vad som ska göras i naturligt språk och få färdig kod genererad direkt. Nigel får därmed en roll som aktiv programmeringsassistent snarare än bara hjälpsystem och dokumentationssökare.

Sedan tidigare har Nigel kunnat förklara existerande kod, hitta exempel och hjälpa användaren att förstå NI:s produkter och API:er. Nu flyttas fokus mot att även skapa kod och automatisera större delar av utvecklingsarbetet.

Samtidigt expanderar Nigel till fler produkter. Förra året nämndes  Labview och Teststand. Nu ska AI-funktionerna även byggas in i Flexlogger, Instrumentstudio och Systemlink.

Det innebär att Nigel kan följa hela testflödet och använda kontext från flera delar av miljön. AI:n ska exempelvis kunna förstå vilka instrument som används, vilka signaler som mäts, hur testsekvenserna är uppbyggda och hur tidigare mätningar sett ut.

En viktig skillnad mot generella AI-modeller är enligt NI att Nigel är utvecklad för testmiljöer med höga krav på spårbarhet, transparens och kontroll. Företaget betonar att användarna fortfarande ska kunna förstå och verifiera vad AI:n gör.

De nya funktionerna blir tillgängliga senare i år.

19 maj 2026 09:06 - Per Henricsson
