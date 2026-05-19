Öppet kisel firar: Wafer Space levererar

Wafer Space – ett projekt för billig asicproduktion – har levererar sina första chips. Tim Ansell, tidigare på Google, startade Wafer Space för att ersätta projektet Efabless när det gick omkull.

Det berättar nyhetsbrevet El Correo Libre.

Wafer Space (wafer.space) organiserar MPW-wafers (multi-project wafers – olika chips tillverkas på samma wafer) för att sänka kostnaden. Det är som samåkning för kisel.

Ett tidigare projekt, Efabless, kollapsade 2025, och öppetkiselvärlden har väntat på en efterträdare.

Den första skytteln öppnades för inlämningar i februari. Och nu har chips från den körningen alltså börjat anlända.

Den som vill vara med i den andra produktionskörningen hos Global Foundries kan köpa plats via Crowd Supply.